羅淑佩證實何伯非公屋戶　不應居何太單位內　會循內地資產調查

政府近年大力打擊濫用公屋，近期城中熱話「何伯何太」事件，外界質疑有人滿身名牌，懷疑內地有物業，亦獲派住公屋。房屋署署長羅淑佩今日（7日）在電台節目點名回應，她指在經過調查後，證實何伯並非公屋戶，而何太於不久前才成為公屋戶，對於有人行為「高調」，羅淑佩稱會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥」。



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「何伯何太」事件引起廣泛討論，外界有聲音質疑，有人涉嫌濫用公屋，房屋署於5月初表明，已就個案展開調查。

「當事人咁高調，我唔去查社會都覺得唔係好妥」

羅淑佩今日在商台《在晴朗的一天出發》表明，房屋署正調查相關個案，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥」。

房屋署署長羅淑佩今日在電台節目表示，在調查相關個案，證實何伯並非公屋戶。（梁鵬威攝）

與內地合作調查資產 已收回９個公屋單位

她指根據資料顯示，證實何伯並非公屋住戶，「坊間話何太加咗何伯入嚟，紀錄上係無，因此何伯唔應該喺公屋度住」。

至於何太，羅淑佩稱她於不久前成為公屋戶，不過，「佢自己喺網上都講好多喇，如果喺媒體、佢自己講、或有消息、話佢喺內地有資產或物業」，房屋署會寫信予內地，查問可疑公屋住戶的內地資產。她指，目前已透過此方法收回９個公屋單位。