正生書院停運｜積金局：書院欠約20名員工強積金供款　涉額21萬元

大嶼山芝麻灣戒毒學校正生書院，辦校團體基督教正生會捲入懷疑捐款騙案，涉挪用4,500多萬捐款，4名董事被捕，包括校長陳兆焯在內3人離港被通緝，學校將於7月7日停運。



積金局表示，正生書院拖欠約20名員工強積金供款及附加費，涉額21萬元，會代受影響僱員追討。



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積金局表示，早前根據受託人報告，正生書院拖欠供款 ，未有為約20名員工繳交今年2月至4月的強積金供款及附加費 ，經積金局調查發現涉及總金額約21萬元，會代受影響僱員追討拖欠供款及附加費。

積金局稱，如正生書院最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明，追討拖欠供款及附加費。而5月的強積金供款會於6月11日到期，如發現有拖欠供款情況，積金局亦會一併跟進。

該局稱，至今未有收到正生書院僱員的投訴，局方高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼



正生會董事會行政總裁李國基向正生書院員工發出停辦通知，指出在過去的五個月裡，面臨了重大挑戰，「首先是警方凍結了我們的銀行帳戶。儘管我們盡了最大的努力，但仍未能重新開通這些帳戶，大大限制了我們的資金和資源，無法繼續支付每位員工的薪金」，因此在這種情況下要求員工繼續留任是不切實際的，欠員工的薪金會累積到難以處理的程度。

李國基表示，董事會故此故定暫停學校運作，自7月7日起生效，所有男女教師將在當日起停止工作及當更，所以學校停辦及沒有足夠男同工當更，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。