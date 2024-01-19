正生會涉詐騙｜英國分部前年成立　為移英港人提供社區服務

基督教正生會捲詐騙案，警方通緝已離港的正生書院校長陳兆焯等三人。陳兆焯於2022年在英國成立基督教正生會（英國），開設三間社會社業公司，為當地移民港人及有需要人士提供協助，正生會英國亦有連同當地社區組織合作。



基督教正生會（英國）在2022年成立，網頁顯示向移英港人提供社區服務。（互聯網）

根據基督教正生會（英國）網頁及社交專頁介紹，英國正生會為英國註冊非牟利機構，於2022年8月成立，服務對象為移英香港青少年、家庭及有需要人士。

在英經營咖啡室、長者服務、青年發展

正生會英國之下設有三個社企公司，分別為「iHere」、「The Brains」腦點，及「The Legends」。「iHere」營運咖啡室，為移英港人提供聚會場地及舉辦慈善活動，活動大部分免費或象徵式收取1英鎊；「The Brains」腦點下有多名資深社工及護士，不時探訪患腦退化的長者家庭，並為他們提供協助；「The Legends」針對青少年發展，舉辦籃球、羽毛球賽等。

正生會英國亦指出，有連同當地團體合作，例如精神健康組織Renew Wellbeing、青年組織Blue Mountain Homes Limited，及精神康復組織及車房Rusty Road 2 Recovery。

基督教正生會（英國）在2022年成立，網頁顯示向移英港人提供社區服務。（互聯網）

曾贊助香港新聞工作者頻道「綠豆」拍節目介紹工作

正生會英國網頁上有招募義工及接受贊助，當中分為月制10英鎊及每次10英鎊。根查冊顯示，正生會英國2022年至2023年2月28日的財務報告，擁有約321.6萬英鎊（約3200萬港元）的現金，稅務及其他開支只有數千英鎊。

正生會英國初成立時，曾特約贊助由香港新聞工作者組成的「綠豆」團隊，製作一連五集的「邊講邊Talk」，訪問正生會英國資助的英國社區項目負責人，分享他們在不同的英國城市、服務香港人的經歷。