轉廢為用｜180長者將300件舊衣物　改造成手機袋及環保袋等

為讓長者學習源頭減廢，從而減少整體垃圾棄置量，中華電力今年「中電和您一起過節」活動以升級再造為主題，與融HUB共創空間及聖雅各福群會舉辦了六場舊衣升級再造工作坊，運用從中電義工收集回來近300件舊衣物，讓超過180位長者親身體驗將舊衣服加工及改造成獨一無二的手機袋、環保袋及咕𠱸𠱸套，鼓勵他們持續學習，接觸新事物，與社會同步成長。



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中華電力管理層和40位中電義工，昨日(8日)陪同長者出席和您一起過節午宴，一同慶祝活動十周年及端午節。席間長者更展示自己的升級再造作品，講解設計意念及改造過程。

中電引述參加者之一溫婆婆表示，稱不但認識到縫紉的樂趣，也令她明白要善用舊物，讓它們重生。她感謝義工耐心協助，「我不會車縫，當收到舊衣服布料的一刻都無從入手，幸好中電義工不斷鼓勵，我們一起用舊布料於環保袋上做了拼布效果，令環保袋變得有型，我回家可以向女兒炫耀一番！」

行政會議成員林正財醫生也有出席活動，他表示，政府一直關注長者需要，制訂跨領域政策及措施，適時推出計劃加強安老服務，這活動今年以升級再造為主題，與政府共同推動源頭減廢，亦讓長者與時代同步。

出席活動的中華電力總裁羅嘉進表示，公司一直與不同社福機構及地區組織合作，推出適合社會需要的關愛社群項目，這項目在這十年間一直隨着社會發展轉變形式及內容，與超過25間社福機構及地區組織舉辦接近100場午宴、工作坊、網上探訪及社區導賞團，服務超過20,000位長者及基層巿民，教授長者節能低碳知識，協助他們成為「綠色耆兵」。

融HUB共創空間創辧人何玉慧及聖雅各福群會副總幹事吳雯賢也有出席活動。