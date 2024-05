林超英化身Rapper與歌手合唱《超英歌》宣揚環保：唔好問我開冷氣

2023年全球氣溫急升半度,近年極端天氣不斷,減碳減廢議題受公眾關注。一直關注環保議題的,前天文台台長林超英與本地歌手Luna is A Bep合作推出《超英歌》,首度大開金口唱rap(饒舌)歌,向市民宣揚減少購物,減少棄物信息。

他還參與mv拍攝,一身Rapper造型,歌詞有網民最關心他對開冷氣的看法,林超英Rap道,「唔好再問我有無開冷氣」。



+ 2

有感於市民經常買衫 增加碳排放而作呼籲

由思滙政策研究所策劃,前天文台台長林超英亦作為當中推動環保以及氣候變化資深顧問,林超英當初受到唱歌邀請,立即接受邀請,他不會作曲填詞「老餅」,只負責擔當唱歌角色以及決定歌曲主題。

有見服裝業作為第三大二氧化碳排放產業,佔全球碳排放約10%,而他留意到普遍市民在日常生活中,其中一種比較容易以及經常購買的日常品是衣服,呼籲市民減少購買衣服,盡量選擇買質素較高的物品亦會較仲為「入屋」。

原來Rap不是純粹「噏快啲」

新推出的《超英歌》由本地歌手Luna is A Bep 負責作曲填詞,現年70多歲的林超英首次大開金口挑戰rap歌,他憶述最初對饒舌的印象只是說話說快些,但收到歌詞及節拍後卻發現自己完全跟不上速度以及節拍。

「嘩,真係咬都咬唔切,所以我做咗今次之後,非常尊重嗰啲rap歌手!」又憶指正式錄音日,因心情緊張,望着練習多時的歌詞都講不出來,又形容完成錄音後「個腦好似揸乾咗」,一出錄音室立即「趴」在沙發上休息。

歌詞當中道出,「平嘢多數無好,但靚又唔一定貴」,帶出「買少扔少」主題。林超英作為前天文台台長,為人環保不開冷氣,成為網民佳話,歌詞就有「唔好再問我有無開冷氣」。林超英更參與MV拍攝,戴上黑超,外套是橙紅色,與平日造型截然不同。MV將於下周三(5日)於 YouTube 播放。

《超英歌》

唱:Luna is A Bep 林超英

曲:Luna is A Bep

詞:Luna is A Bep

*粗體字為林超英rap或唱的部分



Buy less Buy better

Buy less Buy better

Buy less Buy better

Buy less Buy better

超英哥rap嘅超英歌

睇得通透好似照咗超聲波

開唔開冷氣以往講得太多

今次轉話題講下買嘢囉



超英哥rap嘅超英歌

睇得通透好似照咗超聲波

開唔開冷氣以往講得太多

今次轉話題講下買嘢囉



想你快啲郁手一早已經足夠

物質過於厚豐 一切進步之後

買少啲嘢唔等於洗少啲錢

買靚嘢照舊可以商業發展



唔跟潮流我揀優雅

精明消費靠自己救駕

兩件厚褸夠用喇掛

唔用cheap嘢 buy less buy better

買少啲買靚啲兩三千一件用足一輩子

買少啲買靚啲平衫好少靚你唔講我都知



唔好再問我有無開冷氣

唔好再問我有無開冷氣

唔好再問我有無開冷氣

如果我開冷氣我會通知你

唔好再問我有無開冷氣

唔好再問我有無開冷氣

唔好再問我有無開冷氣

如果我開冷氣我會通知你



超英哥rap嘅超英歌

睇得通透好似照咗超聲波

開唔開冷氣以往講得太多

今次轉話題講下買嘢囉

超英哥rap嘅超英歌

睇得通透好似照咗超聲波

開唔開冷氣以往講得太多

今次轉話題講下買嘢囉

唔做cheap 精買嘢用錢用智慧

平嘢多數無好但靚又唔一定貴

拘泥多款式中fastfashion嘅計

尤其買嘢太容易喇上網撳個掣



行動派唔係齋噏

但做起嚟都無得心急

牌都未拆收埋喺屋企

究竟係負擔定係褔氣

太多物質堆積 忘記存在就是真理



太多唔襯嘅款式 忘記人著衫唔係衫著你

Buy less Buy better

Buy less Buy better

Buy less Buy better

Buy less Buy better



擱置垃圾徵費對香港「好慘」

政府在周一(27日)宣布暫緩垃圾徵費,林超英形容對香港「好慘」,指製造物件以及棄置物品消耗大量資源,香港垃圾棄置量驚人,需要逼切加快步伐去減少棄置,否則對全世界都「好慘」。

他表示,香港人願意進行回收,惟現時回收渠道不足,建議政府各部門需通力合作,支持以及推動本港回收產業,提高資助或租金津貼以發展本港回收產業。

▼5月27日 政府宣布暫緩垃圾徵費當日街上垃圾情況▼



+ 8

政府仍未有對策應對海水上升問題

極端天氣不斷,林超英指政府推出新方案,以應對水浸以及山泥傾瀉,惟他指出政府仍未有方案應對海水上升問題。他指出從2018年的超強颱風「山竹」已看到海平面已達至岸邊,他預料幾年內海平面再上升高一米,香港很多地方,如中環、上環或紅磡都會受到水浸影響,「我覺得全個社會未開始諗,如果海水去到到五米,會浸到什麼地步?」

至於明日大嶼,他認為,全球面臨海平面上升的前提下是沒有根據興建人工島。