正生書院停辦｜學校早上如常運作　師生一概不回應

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，據了解，學校在本月6日決定於7月7日停運。記者早上到正生書院視察，嘗試向師生查詢學校最新情況，不過該校老師拒絕回應，出入的學生亦無回應提問，紛紛沉默走過。



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正生會董事會行政總裁李國基向教職員發通知表示，在過去的五個月裡面臨重大挑戰，「警方凍結了我們的銀行帳戶」，盡了最大努力仍未能重新開通，故無法繼續支付每位員工的薪金，因此董事會決定7月7日起暫停學校運作，所有教師同日起停止工作及當更，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。

記者今日去到正生書院了解，目測書院內有6位學生和4位老師，學校仍在運作中。記者嘗試向老師和學生查詢學校的情況以及心情，但該校老師則指「唔會回應」。而在學生前往碼頭提取物資時，共6位學生由2位老師一同前往，期間他們亦沒有回應提問，紛紛沉默走過。

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，據了解，學校在本月6日決定於7月7日停運。（何倩瑜攝）

在記者在書院外等待期間，可聽到書院內仍有老師教書的聲音，相信仍有課堂可上。

正生會今年1月捲入懷疑捐款詐騙案，4名董事涉串謀詐騙被捕，另有3名已離港董事被通緝，包括校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，他們涉挪用4,500多萬捐款，導至正生書院缺乏資金照顧師生基本需要。