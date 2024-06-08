正生書院停辦｜蔡若蓮：約10學生、8老師受影響　將助轉校或就業

基督教正生會在大嶼山芝麻灣開辦的戒毒學校正生書院，教職員周五（7日）收到正生會通知，學校於7月7日暫停運作，不過政府深夜表示，相關部門仍未有收到正生書院的正式通知。



教育局局長蔡若蓮出席港台節目時表示，書院目前有約10名學員、8名教師，會聯絡書院、家長及監護人，以了解學員需要，協助學員尋找適合的學校升學或協助就業等。



她續指，禁毒基金早前撥出逾180萬元的應急援助金，相關資金會用作日常運作，包括支付教師薪金、購買糧食等。



+ 12

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼



警方1月中公布正生會董事挪用4500多萬捐款 通緝陳兆焯、林希聖

警方今年1月18日指控基督教正生會的董事，挪用為正生書院籌得的4,500多萬元捐款，拘捕四人，通緝三人，包括正生書院校長陳兆焯、正生會創辦人林希聖，令正生會與旗下正生書院運作成迷。保安局與正生書院及中心代表即日會面，書院和中心保持運作，學生學習及生活如常，當局會確保正生書院可繼續提供服務，一切工作會以學生的福祉為依歸。

涉案7人名單曝光。

對於正生會周五指控「警方凍結了我們的銀行帳戶」，以致無法繼續支付每位員工薪金而要停辦正生書院，政府周五晚強烈譴責林希聖、陳兆焯和正生會惡意炮製此次所謂停運事件，「他們砌詞狡辯、罔顧事實，而將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒。」政府再次譴責林希聖、陳兆焯和正生會的醜惡及自私行為，將正生書院師生福祉置之不顧。

政府稱一直將正生書院師生福祉置於首位，禁毒處聯同教育局和社會福利署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人並一直保持聯繫，了解學生的需要；禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排，重申政府十分重視戒毒治療和康復服務，服務並不會受正生書院停運影響。