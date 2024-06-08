正生書院停辦｜校監指事前無被徵詢　批正生會無為戶口轉名續凍結

正生書院將於7月7日停運，正生會董事會行政總裁李國基早前向員工發信指，因警方凍結了銀行戶口，無法繼續支付員工薪金，故需要停運。正生書院校監崔康常指出，正生會董事會周四晚舉行視像會議，突然商討停運事宜，此前未曾通知，事前亦沒有徵詢。



他又批評，警方曾提供多個方法解決戶口凍結問題，例如更換董事及相關銀行帳戶的簽署人，惟即使前校長陳兆焯及前校監林希聖已辭任董事一個多月，正生會行政總裁李國基卻仍未有為戶口轉名，直言難以理解其決定。



記者正向陳兆焯、林希聖及李國基查詢，暫候陳兆焯及李國基回覆，而林希聖則以短訊回覆指「有關問題請問正生會」。



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正生書院校監崔康常指出，禁毒基金早前撥出逾180萬元的應急援助金，已用來支付老師的薪金，現時銀行帳戶僅餘約10萬元，以應付日常費用，未能估計餘額可足夠支撐學校繼續營運多久。他又指，正生會董事會周四晚舉行視像會議商討停運事宜，當日自己因事未能出席，而董事會事前無提供議程，交代討論事項。

警方曾提開往來戶口轉帳 陳兆焯林聖希拒簽紙轉帳

被問到正生書院是否因警方凍結戶口而被迫停運，崔康常表示，警方曾提供多個方法，如曾開設過一個往來戶口，予前校長陳兆焯及前校監林希聖，將資金轉到該戶口供正生書院出糧，惟二人不肯回港轉帳，亦不願簽署轉帳紙轉帳。他同意政府所指，兩人多次以不同借口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作，惟至於是什麼借口，他則表示不清楚。

他又提到，陳兆焯及林希聖在四月二十二日已辭去正生會董事，故只要將正生會銀行帳戶轉名，警方理應會解凍其他戶口，惟即使董事會已通過相關決定轉名予新董事，正生會行政總裁李國基卻仍未有為戶口轉名，「其實按照政府要求，轉咗啲新簽名咪咩所有問題都無囉，但我都唔理解點解成個幾月改簽名都做唔到。」

至於是否意味著兩人雖辭去正生會董事仍有介入正生會事務，他則指不評論，只可以說每次開會視像會議都會聽到兩人的聲音，「而都有好多嘢睇到當時人似乎仲有參與。」

正生書院校監崔康常。（資料圖片/張浩維攝）

二人拒調撥資金回港 引述林希聖稱「怕放咗出去嘅錢就收唔返」

崔康常又提到，得悉陳兆焯在英國開設的正生會分部將約3500萬港元存入一個正生會附屬戶口，由於香港正生會屬母公司，按規距可議決要求外國子公司將部分將款項撥回本港，故自己曾因而聯絡陳兆焯詢問可否撥100萬回港，「咁你（當時）作為一個董事，亦係前任校長……咁你都要幫間學校，撥返100萬過嚟好合理啫。」

不過，崔康常表示，最後建議均遭到陳兆焯及林希聖拒絕，「林生有解釋過話怕放咗出去嘅錢就收唔返，而陳生都有解釋過話喺嗰面請咗14個staff（職員），咁14個staff點都用唔哂3500萬嘅」。他指，即使多次強調認為應該撥錢過來救書院，但都不獲接納，正生會甚至對他的建議作出針對性行動，「咁我就唔再講啦。」他又預料，現時約有數百萬元被凍結在陳兆焯及林希聖持有的戶口，但實際金額自己並不清楚。

記者亦有向陳兆焯、林希聖及李國基查詢，暫候陳兆焯及李國基回覆，而林希聖則以短訊回覆指「有關問題請問正生會」。