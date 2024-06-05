旅發局6月多項活動　端午節無人機騷　尖東國際龍舟賽　夜間煙火

旅發局在6月推出五大活動，其中在6月10日端午節，於灣仔海濱上演無人機表演，不同「粽」類會在上空拼湊出動態圖案；6月15及16日於尖東舉行香港國際龍舟邀請賽，超過170 支來自12 個國家及地區的隊伍參賽；6月15日當晚灣仔海濱會有煙火表演；另外，尖沙咀星光大道將有「嚐味當夏美食街」、「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 」，供遊人打卡。



端午節6月10日 灣仔海濱無人機表演

端午節6月10日當晚8時，灣仔海濱上演以端午節慶為主題無人機表演，拼湊出端午卡通粽子、龍舟競渡等不同動態圖案。

國際龍舟賽 6月15及16日尖東上演

旅發局將於本月15日與龍總合辦香港國際龍舟賽，一連兩日（6月15日至16日）於尖東海旁上演。活動共設17項賽事，超過170 支來自12 個國家及地區的隊伍參賽，除了中港澳三隊，參賽隊伍還包括新加坡、日本、阿拉伯聯合酋長國、泰國等地。

今年新增慶祝中華人民共和國成立75周年紀念盃，亦再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18 區盃，扮嘢大賽亦會繼續上演。

首日賽事晚上8時會於灣仔海濱上演海上煙火，將會出現「笑臉」及「HK」字樣。（旅發局提供）

6 月15 日灣仔海濱煙火 有「笑臉」及「HK」

「香港國際龍舟邀請賽」首日賽事晚上8時，於灣仔海濱上演海上煙火，將會出現「笑臉」及「HK」字樣。旅發局當日傍晚6時至8時將在海濱免費派發雪糕，每人限取一杯，派完即止。

活動包括「嚐味當夏美食街」、「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill」、「端午節主題無人機表演」、「海上煙火表演」和「香港國際龍舟賽」。（旅發局提供）

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星光大道10個飲食攤檔 設LINE FRIENDS打卡位

6月8日至16日，尖沙咀星光大道將有「嚐味當夏美食街」、「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 」，會有10個飲食攤檔將，開放時間為中午12時至晚上9時。

一眾LINE FRIENDS角色會以夏日旅遊及龍舟選手造型在打卡熱點出現，同場亦設有LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店，當中有專為龍舟盛事設計，以及與本地品牌合作的紀念品發售。開放時間為上午10時至晚上10時。活動期至下月1日。