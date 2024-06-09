控煙｜陳肇始指兒童吸二手煙問題嚴重　支持未來禁「火車頭」

政府公布短中長期的控煙措施，港大基層醫療健康教研中心總監、前食物及衛生局局長陳肇始今日（9日）在電台節目上表示，兒童吸入二手煙的問題嚴重，若街上有人邊行邊吸煙，兒童亦難以躲避，因此支持政府在未來進一步禁止「火車頭」。



政府近年大力發展基層醫療，去年推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，陳肇始在新城電台《民生無小事》表示，已有2萬多名參加者完成篩查，其中4成參加者患有糖尿病或高血壓，她形容，成功找到患慢性病人士有助減低醫療系統壓力。

她提到，以往香港醫療政策專注於發展第二及第三層醫療，未來應大力發展基層醫療，「唔係大大小小都去醫院」，例如吸引醫學生成為家庭醫生，以及為現時的醫護提供培訓讓他們學習更多有關基醫療的知識。

前食物及衞生局局長陳肇始

除了發展基層醫療以減輕醫療系統壓力外，陳肇始表示，政府亦逐步推展公私營合作、中西醫協作、吸引海醫護人手等以減輕現時醫療系統的壓力。