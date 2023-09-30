慢病共治｜長者展示一疊覆診紙　陳肇始：對基層醫療有迫切需求

政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，為45歲或以上、無已知高血壓或糖尿病和相關症狀的市民，以共付（Copayment）形式去私營市場篩查及治療糖尿病及高血壓。



前食衞局局長、香港大學護理學教授陳肇始今日（30日）在電台節目中指及計劃，稱自己重返校園後重投科研項目，在其中一個項目中遇到有長者向她展示一疊厚厚的覆診紙，深感疾病預防的重要、以及市民對基層醫療的迫切需求，相信計劃可改善香港市民的健康狀況，鼓勵市民参與。



她也提出，計劃推出後，需要衡量和監察其成效，政府需要建立一套完善的評估機制，以確定計劃達到目標，並找出需改進之處。



陳肇始指，重返校園後重投科研項目，在其中一個項目中遇到有長者向她展示一疊厚厚的覆診紙，深感疾病預防的重要、以及市民對基層醫療的迫切需求。（資料圖片/馬煒傑攝）

香港大學護理學教授陳肇始在電台節目《香港家書》 中指，重返校園後重投學術研究工作，展開多個科研項目，其中在與千名港大醫護學生到全港18區探訪一萬位長者的《耆青連心樂融融》研究計劃，有一位長者向她展示一疊厚厚的覆診紙，並分享覆診的經歷，令她體會到慢性疾病對市民日常生活的影響、市民對基層醫療的迫切需求，也體現出疾病預防的重要性。

她續指，這位長者的故事讓她確信慢性疾病共同治理先導計劃作為「基層醫療健康藍圖」的重要項目，不僅能夠改善香港市民的健康狀況，還能夠為醫療系統帶來長遠好處。

稱60萬人因吸煙有健康風險

陳肇始引述衞生署最近發布的人口健康調查，在香港15至84歲的人口中，慢性疾病的發病率仍然很高，特別是高膽固醇、高血壓、肥胖和超重等疾病的發病率都呈現上升的趨勢。同時， 香港的吸煙率約為9.5%，仍有大約60萬人處於吸煙導致的健康風險中。

她指出，慢性疾病共同治理先導計劃核心在預防疾病， 並指出多國早已認識基層醫療健康的重要性， 如英國的家庭醫生制度已經存在數十年、澳洲的家庭醫療計劃也提供一系列的預防性健康檢查和疫苗接種、新加坡的社區健康中心為市民提供一站式的醫療和健康服務。

政府推出的先導計劃，旨在加強以地區為本的基層醫療健康服務，從而改變現有的「重治療、輕預防」的醫療體制和觀念。計劃也有三大重點，包括：

1/以預防為重，強調疾病的預防和早期發現

2/以社區為本，加強地區康健中心的角色

3/以家庭為中心，強化「一人一家庭醫生」的概念



推出計劃後應設評估機制

陳肇始稱，市民參與計劃，可獲得更加專業和全面的醫療照護，更好地管理健康，亦可定期接受健康檢查和風險評估，及早發現潛在的健康問題，並採取適當的預防措施，鼓勵市民積極參與。

她也指出，計劃推出後，需要衡量和監察其成效，政府需要建立一套完善的評估機制，透過數據收集、分析及健康監測、以及通過問卷調查、面談等了解市民意見，以確定計劃能否達到目標，並找出需改進之處。

▼9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼

