控煙｜吸煙與健康委員會望盡快推行新措　報販業憂修例或現結業潮

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施建議及公眾諮詢結果。吸煙與健康委員會發聲明表示歡迎，主席湯修齊表示建議考慮了委員會及各界意見，反映政府加強控煙決心，希望儘快落實執行完稅煙標籤、禁止管有另類煙及禁止加味煙等建議。



不過香港報販協會主席林長富則指，近年購買報紙雜誌的人已大減，加味煙已佔整體香煙生意額約一半，憂慮日後修例後，報攤會出現結業潮；但同意政府落實引入完稅煙標籤制度。



▼6月6日 政府公布10項短期控煙措施▼



湯修齊指，政府一系列建議中，有考慮委員會及各界意見，「反映政府加強控煙、保障公眾健康的決心」。他又指，委員會樂見本港吸煙率下降至有記錄以來最低的9.1%，相信政府提出多項短中長期控煙措施下，吸煙率有望進一步下降，並營造無煙氛圍，達至「無煙香港」。

聲明又提到，會方希望政府儘快落實一系列措施，如引入完稅煙標籤制度；禁止管有另類煙產品；排隊時禁止吸煙；禁止加味煙等，鼓勵更多吸煙人士戒煙，並預防青少年開始吸煙，同時減低二手煙對市民影響。

吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎政府新一期禁煙措施建議，期望可儘快落實。（資料圖片／李澤彤攝）

委員會指，期望透過全面加強控煙政策和提升戒煙服務，可提供誘因與適切支援戒煙人士，以進一步降低吸煙率。委員會又呼籲吸煙人士儘快戒煙，亦可尋求醫護或戒煙機構協助，提升戒煙成功機會。

報販業：加味煙佔整體香煙生意額一半 修例或現報攤倒閉潮

香港報販協會主席林長富認為，加味煙已佔整體香煙生意額約一半，近年買報人數大減下，日後修例或令報攤出現倒閉潮。

香港報販協會主席林長富受訪時指，禁售加味煙只會打擊完稅煙銷情，除了令煙民光顧私煙，也有機會令報攤出現倒閉潮。（資料圖片／蔡旻殷攝）

林長富又表示，措施只會打擊完稅煙銷情，擔心煙民會轉而光顧私煙；而現時私煙問題嚴重，希望政府集中打擊私煙，否則會對業界不公。

然而針對政府研究短期內引入完稅煙標籤制度，林長富則支持有關措施，並期望儘快落實，因可以方便煙民、報販和執法者分辨香煙是否已課稅。