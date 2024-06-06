控煙｜煙民質疑禁電子煙：內地都唔禁　香港點解禁？

政府今日（6日）公布新一期禁煙措施，短期內會推出10項措施，包括全面禁止另類煙產品、加味煙及排隊時禁止吸煙等。有20年煙齡的煙民對於禁電子煙表示質疑，反問「國內都唔禁，香港點解要禁？」又認為禁薄荷煙的建議無聊，如禁止應全禁，而不拘泥於味道。有煙民認為，禁止排隊吸煙認為可以某程度降低二手煙危害。



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政府今日公布新一期禁煙措施，短期內會推出10項措施，包括全面禁止另類煙產品，加味煙如薄荷煙、糖果/水果煙及排隊時禁止吸煙。禁煙措施預計在今年底提交修例建議予立法會，期望在今個立法年度審議通過，明年內執行。

有20年煙齡的市民高先生，吸電子煙約有1年左右。對於政府建議禁止電子煙，他無奈接受，但表示質疑：「唔明白國內周街都電子煙，國內都唔禁，香港點解要禁？」對於政府又打算禁止加味煙，如薄荷煙等，他認為「幾無聊」、「禁嗰個味道做咩？一係就全部禁，好似新加坡咁，連香口膠都唔畀賣。」

政府中期措施會探討禁止「火車頭」（邊行邊吸煙），高先生就無所謂，稱情況亦類似疫情期間推行口罩令，不能卸罩吸煙，只要哪裡劃分了吸煙區，就在哪裏吸煙。至於禁排隊吸煙，他以往都不會在排隊時吸煙。

有20年煙齡的市民高先生，對於禁止電子煙建議表示質疑：「唔明白國內周街都電子煙，國內都唔禁，香港點解要禁？」（黃浩謙攝）

吸薄荷煙有數年的陳先生，對於政府建議禁止薄荷煙等加味煙只能無奈接受：「冇得食，咪唔食囉。」就禁止排隊吸煙的建議，亦「唯有支持」，可以某程度降低二手煙危害。

陳先生試過做「火車頭」，如將來禁止，他會盡量避免公眾場合吸煙，或會在街邊小巷仔吸煙。

已經吸薄荷煙數年的陳先生，對於政府建議禁止薄荷煙等加味煙表示亦無奈接受：「冇得食，咪唔食囉。」（黃浩謙攝）

他表示，身邊有朋友吸電子煙，但他沒有吸過，認為香港吸電子煙的人群不多。他又指，內地沒有禁電子煙，但香港如要禁，認為是特別針對煙民，「大陸嗰邊周圍都可以食嘅，但係喺香港有限制。」

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