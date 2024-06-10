端午節｜北京客花兩萬血拼 浙江家庭為美食多次訪港：時時想念

今日是（10日）端午節，連同周末有3日連假，亦同為內地假期，不少內地旅客選擇來港購物享受美食。有來自北京的旅客趁假期三日兩夜來港消費，單日花費近2萬元人民買名牌，假期最後一後一日，亦繼續「血拼」購物，又讚本港迪士尼特別吸引，「可能以後會來更多次。」



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內地客愛港美食 稱疫前頻繁來港

記者約中午12時於尖沙咀蘭芳園，有不少顧客在店外輪候入座。來自浙江的曹小姐一行七人訪港第三日，明天將離開。她表示，餐廳食物很美味，且在內地亦有一定名氣，「每次來都會去他們家光顧，因為港味的那種原汁原味的感覺。」

她表示，已來港很多次，認為香港的食物很吸引，在疫情前來得更頻繁，「現在就開始嘴饞了，對這邊的美味還是挺有⋯⋯ 時時會想念這裡。」她指不知道今晚有無人機表演，亦沒有計劃花費多少金錢，只要喜歡就會買，加上一家有老有嫩，行程亦編排得較為簡單。同行的9歲韓小朋友亦表示玩得開心，希望可再來港。

土瓜灣酒店三晚花1600元 內地客稱消費尚可接受

另一位來自杭州蔡小姐首次來港，同樣在假期首日前來。她指該餐廳在小紅書較有名氣，自己外賣買了一杯絲襪奶茶。

她形容香港的食物較杭州多，也有高樓大廈的景色可欣賞，認為與想像中的香港是「超出預期的好」，這幾天「該去的都去了」。她也提到消費方面還可接受，是次人均未計住宿約3千元，住土瓜灣附近酒店3晚花約1600元，空間亦比想像中大，惟她留意到樽裝水比大陸貴。蔡小姐不知今晚有無人機表演，指「有的話我們會去一下。」

形容港「人生必須來的一個地方」 無留意有無人機表演 未有興趣睇

來自南寧的大學生陸小姐首次來港，於假期首日來港，她形容香港是「人生必須來的一個地方」，且是「中國一個經濟特區，最早開發的特區，也是亞洲比較先進的城市。」故在假期就特意來港「開眼界」，並到蘭芳園嘗試正宗絲襪奶，又指不清楚今晚有無人機，本打算今晚會離開。

她認為本港消費較高，三日兩夜的行程中，至今花費超過5千人民幣，但自己並沒有購入奢侈品，皆以平民物為主。住在尖沙咀酒店的她提到價錢較內地貴，是次兩夜花約2千人民幣，仍是學生的她表示，「稍為勤儉也是可以（負擔）。」

遊覽太平山、迪士尼 北京客：以後會來更多次

除了享用美食，購入名牌亦是不少內地人來港必做的事。來自北京的郭小姐在初中好友陪伴下「血拼」購物，三日兩夜的行程中，今日主要以消費為主，早兩日去了太平山、迪士尼等，而今日她就買入蘋果產品約13,000元、Ferragamo腰帶約5千元人民幣，稍後仍有意購入Tiffany & Co的產品，連同早兩日的總花費額就未有計算。

她指，上一次來港是初中的時候，又認為香港迪士尼特別吸引，「可能以後會來更多次。」她們亦知道今晚有無人機，好友侯小姐早前特意來港觀看多啦A夢無人機，認為「竹蜻蜓出來後特別好看。」而今日則由深圳來港一日陪同郭小姐購物。