端午節｜赤柱龍舟競渡　觀眾烈日下打氣　加國港人回港撐參賽兒子

國際龍舟錦標賽今（10日）於赤柱正灘開鑼，烈日當空，市民熱情撐場。有移民加拿大30年的港人，特地返港支持參賽的兒子，大讚「今年氣氛特別旺，多咗好多隊，天氣特別好」；也有40年前競渡龍舟賽的「老前輩」堅持每年觀賽，感受氣氛。



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市民大讚氣氛勝往年 參賽隊伍較往年多

今天是端午節正日，氣溫約攝氏逾30度，大批港人前來欣賞賽事，當中不少人帶上帽子或開傘遮擋太陽。觀眾以本地人居多，不少觀眾穿着背心短褲到場觀事，現場不時傳出隊伍開賽前吶喊助威的聲音，氣氛熾熱。

已移民加國卅載的黃先生表示，早上9時到場支持兒子，他透露，兒子從加拿大大學畢業後便回港工作，今次則由一班校友組隊參與。他笑說，自己當年亦有參賽，如今重遊舊地，他就說「今年氣氛特別旺，多咗好多隊，天氣特別好！」

市民吳女士表示，首次觀看龍舟比賽，特意前來支持外國回港比賽的孫兒，大讚今年氣氛非常好，非常熱鬧。

移民加拿大30年的黃先生表示，特地回港支持兒子參賽。他也曾是健兒一份子，今次回來感到氣氛熱熾。（馬楚烽攝）

40年前曾參加過賽龍舟的「老前輩」蕭先生就指，每年也會來觀看賽事，至今已超過二十年，今年亦不例外，早上專程從九龍西出發，坐一小時車前來賽場。他形容今年氣氛與往年相若，又指龍舟以前比較「玩票性質」，如今已變得「系統化」。