端午節｜赤柱龍舟國際賽　「Barbie」隊伍打扮求勝　讚氣氛復疫前

今日（10日）是端午節，於赤柱正灘今年繼續舉行國際龍舟錦標賽。早上錄得近30度高溫，無阻市民熱情撐場，攤上擠滿「人浪」。大批選手賽前熱身、互相打氣。有一身「Barbie」打扮的隊伍，求吸引觀眾目光，賽事結果反而次要，又大讚今年氣氛好，回復疫前盛況。有城大學生組隊參賽，自學訓練10個月，冀一齊玩得開心。



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赤柱正灘今早（10日）舉行國際龍舟錦標賽。雖則今早接近30度高溫，攤上仍然擠滿人浪。（郭梓謙攝）

潮州商會青年委員首度參賽 冀爭頭三甲

國際龍舟錦標賽於上午8時開始，今年有超過190隊龍舟隊伍，共約3800人參加，設有公開姐、混合組、女子組等賽事，賽道長270米。

由潮州商會青年委員會組成的龍舟隊是首度參賽，代表馬先生指，今早6時許已來到做最後準備。

一旁的陳先生指則表示，雖然團隊大部分都是「初哥」，但為了今次賽事亦然訓練3、4個月。他指，雖然未知成績，但就「希望可以爭個盃，頭三甲啦。」

城市大學龍舟隊成功在初賽組別拔得頭籌，早段已遙遙領先。參賽同學期望挑戰自己，目標是贏冠軍。（郭梓謙攝）

城大學生隊：友誼第一 最緊要開心

至於在所屬組別初賽首名出線的城市大學龍舟隊，成員劉同學指，團隊由自學初期至今，已訓練10個月。被問到能夠在一眾大學隊伍拔得頭籌，劉同學就指「最緊要齊，（因為）個人力量真係唔重要。」

今日最高氣溫達攝氏32度，劉同學指，天氣與平日在城門河練習時相若，反而對團隊有利。

至於如何預計賽果，旁邊的鄧同學則說盡力便可以，「以自己做目標」；至於雷同學則笑說「端午節呢啲咁開心嘅日子，最緊要一齊開心，所以比賽是友誼第一。」

上午現正進行初賽，有龍舟選手完成賽事後，即與隊友擊掌。（郭梓謙攝）

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「Barbie」隊：每年都想突出少少 比賽次要

除了「一般健兒」之外，一身「Barbie」打扮的龍舟隊伍，原來自20年前已參與龍舟賽。

龍舟隊代表黃小姐就指，參與龍舟賽已有10年，過去扮過「Minion」、「Angry Bird」等，上年則是「Peppa Pig」，志在參與。而今年則是扮演電影《Barbie》的粉色造型。

她說，團隊「每年都想突出少少」，所以花時間、想盡辦法打扮成當紅人物，務求觀眾一眼認出；至於比賽成績，則是次要。

黃小姐又說，今屆氣氛不俗，她形容與上年相比，「氣氛返翻嚟（疫情前）」，大家相當投入；唯獨天氣不如理想，「希望下晝會好啲啦」。

至於今年賽事，她們的龍舟隊就兼具老幼，有人是參賽多年，也有人是初嘗端午龍舟水；黃小姐就說，每年參賽都有助「Team Building」，因為平日不同部門同事都較少機會合作，龍舟則不分彼此，鼓勵其他人可以效法。

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