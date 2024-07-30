中秋月餅｜出爐後要等至少7日才適合食　美心總監教美味加熱法

尚有近一個半月才到中秋節（9月17日)，各餅店已推出月餅搶先應市。美心集團今日（30日）公布今年共銷售25款月餅，受到追捧的奶黃月餅今年也換新裝。美心集團廠房營運高級總監鄔國樑公開一些「秘密」，他指新鮮出爐的月餅首兩三日，外皮較硬，必須要靜候至少七天等待「回油」，即是讓蓮蓉及蛋黃的油份慢慢滲出，餅皮金黃油潤才好味，所以公司所售的月餅都經過「回油」階段。



鄔國樑表示，現時高溫殺菌技術高，包裝完好的月餅只需放室溫便可；一般月餅最好在吃之前，放入焗爐以攝氏160度高溫焗3分鐘，奶黃月餅則只需焗一分鐘。他特別指出，如用微波爐「叮」奶黃月餅，只能3秒，因這類月餅高糖又較細，「叮」太長時間會乾掉。



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美心今日舉行首次傳媒月餅品鑒會，展示多款今年的香港美心月餅、東海堂及COVA最新口味及全新配方產品，如流心黑松露奶黃月餅、潮式芋茸蛋黃月餅、十勝紅豆麻糬月餅和奶黃月餅。

鄔國樑表示，除了使用蛋白質較均勻的湖南省湘潭湘蓮，也一直只使用有殼鹹鴨蛋黃，並且限重14克及熟成期30多日，決不用現成的預製鹹蛋黃，他形容找貨源「有挑戰壓力」，需要一年前訂購。美心集團供應鏈總監區晉禮表示，需要花足365日才能把本年的月餅做到至臻完美，所以現時團隊已着手規劃下年的採購計劃。

美心集團廠房營運高級總監鄔國樑指月餅出爐必須要靜候至少七天等待「回油」，餅皮金黃油潤才好味。

美心安排兩位整餅師傅即席示範人手製月餅及即焗。新鮮出爐的月餅原來餅皮較硬，猶如薄薄的餅乾。鄔國樑說，新鮮月餅放一日半日，口感反不及出爐時，至第三日也不好味，「餅皮唔硬唔軟」，必須經過「回油」階段，讓蓮蓉及蛋黃的油份慢慢滲到餅皮，才是平常吃到的感覺，約至少七日，所以公司所售的月餅都不是新鮮出爐。

美心安排兩位整餅師傅即席示範人手製月餅及即焗。

作為整餅專家，鄔國樑教最佳吃月餅方法，他指一般月餅可用焗爐以攝氏160度高溫焗3分鐘才吃，或放微波爐「叮」10秒，也可放氣炸鍋翻熱，但指會較乾，所以最佳仍是焗爐。他指奶黃月餅高糖又較細小，翻熱時間要縮短，如放焗爐限一分鐘，用微波爐「叮」更只應3秒便停。不過他指美心流心奶黃月餅室溫切開，亦有流心效果。