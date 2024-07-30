中秋月餅｜出爐後要等至少7日才適合食 美心總監教美味加熱法
尚有近一個半月才到中秋節（9月17日)，各餅店已推出月餅搶先應市。美心集團今日（30日）公布今年共銷售25款月餅，受到追捧的奶黃月餅今年也換新裝。美心集團廠房營運高級總監鄔國樑公開一些「秘密」，他指新鮮出爐的月餅首兩三日，外皮較硬，必須要靜候至少七天等待「回油」，即是讓蓮蓉及蛋黃的油份慢慢滲出，餅皮金黃油潤才好味，所以公司所售的月餅都經過「回油」階段。
鄔國樑表示，現時高溫殺菌技術高，包裝完好的月餅只需放室溫便可；一般月餅最好在吃之前，放入焗爐以攝氏160度高溫焗3分鐘，奶黃月餅則只需焗一分鐘。他特別指出，如用微波爐「叮」奶黃月餅，只能3秒，因這類月餅高糖又較細，「叮」太長時間會乾掉。
美心今日舉行首次傳媒月餅品鑒會，展示多款今年的香港美心月餅、東海堂及COVA最新口味及全新配方產品，如流心黑松露奶黃月餅、潮式芋茸蛋黃月餅、十勝紅豆麻糬月餅和奶黃月餅。
鄔國樑表示，除了使用蛋白質較均勻的湖南省湘潭湘蓮，也一直只使用有殼鹹鴨蛋黃，並且限重14克及熟成期30多日，決不用現成的預製鹹蛋黃，他形容找貨源「有挑戰壓力」，需要一年前訂購。美心集團供應鏈總監區晉禮表示，需要花足365日才能把本年的月餅做到至臻完美，所以現時團隊已着手規劃下年的採購計劃。
美心安排兩位整餅師傅即席示範人手製月餅及即焗。新鮮出爐的月餅原來餅皮較硬，猶如薄薄的餅乾。鄔國樑說，新鮮月餅放一日半日，口感反不及出爐時，至第三日也不好味，「餅皮唔硬唔軟」，必須經過「回油」階段，讓蓮蓉及蛋黃的油份慢慢滲到餅皮，才是平常吃到的感覺，約至少七日，所以公司所售的月餅都不是新鮮出爐。
作為整餅專家，鄔國樑教最佳吃月餅方法，他指一般月餅可用焗爐以攝氏160度高溫焗3分鐘才吃，或放微波爐「叮」10秒，也可放氣炸鍋翻熱，但指會較乾，所以最佳仍是焗爐。他指奶黃月餅高糖又較細小，翻熱時間要縮短，如放焗爐限一分鐘，用微波爐「叮」更只應3秒便停。不過他指美心流心奶黃月餅室溫切開，亦有流心效果。