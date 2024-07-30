中秋節月餅｜美心新月餅4大推介 黑松露奶黃月餅 記者實試有驚喜

中秋節月餅｜雖然距離中秋節（9月17日）還有一段時間，但美心旗下品牌已經推出了一系列新口味月餅，包括流心黑松露奶黃月餅、紅豆麻糬月餅等，與大家慶祝中秋團圓佳節。《香港01》「好食玩飛」記者就率先試吃，為大家精選4大新月餅，不論是送禮還是自用，都十分適合！



美心旗下品牌推出了一系列新口味月餅。（錢伊藍攝）

美心集團旗下品牌：美心月餅、東海堂以及COVA，因中秋將近而準備了一系列的精美新月餅。美心月餅有「流心黑松露奶黃月餅」、「拔絲草莓奶蓋風味月餅」以及潮式「芋茸蛋黃月餅」；東海堂有「十勝紅豆麻糬月餅」；COVA有「蔓越莓果仁月餅」。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中秋月餅推介【1】COVA 蔓越莓果仁月餅

COVA獨創的「蔓越莓果仁月餅」口感像五仁月餅，然而內餡是把開心果、杏仁、夏威夷果仁、碧根果、核桃、南瓜籽、芝麻及蔓越莓乾一拼烤烘。烘烤過的果仁香脆，令月餅層次分明，口感豐富，且蔓越莓的加入為月餅增添酸酸甜甜的味道，十分清新。

明月月餅禮盒(6 個裝)

迷你蛋黃白蓮蓉月餅、蔓越莓果仁月餅、奶黃月餅各2個

零售價 $528



經典月餅禮盒(8 個裝)

蔓越莓果仁月餅、流心朱古力月餅、迷你蛋黃白蓮蓉月餅、奶黃月餅各2個

零售價 $738



典藏月餅禮盒(8 個裝)

雙黃白蓮蓉月餅1個、蔓越莓果仁月餅2個、流心朱古力月餅2個及奶黃月餅3個

零售價 $798



中秋月餅推介【2】美心 拔絲草莓奶蓋風味月餅

「拔絲草莓奶蓋風味月餅」將奶蓋元素加入月餅之中，是美心月餅的新產品。鮮粉的外皮十分吸睛，用手慢慢地分開月餅，內餡會有「拔絲」的效果，打卡效果一流！

看到月餅的外觀，以為味道會偏甜，然而入口卻有驚喜感！餅皮雖偏厚實，但內餡酸甜的草莓牛奶及烏龍奶茶醬中和了奶蓉的甜味，即使與記者一樣不好甜口的人也可一試！

拔絲草莓奶蓋風味月餅(6 個裝)

零售價 $352 盒

特價 $228 盒

滙豐 6 折價 $211.2 盒



特價優惠日期由即日至 9 月 17 日

滙豐信用咭 6 折優惠日期由即日至 9 月 10 日



中秋月餅推介【3】美心 流心黑松露奶皇月餅

「流心黑松露奶皇月餅」是美心月餅的另一新產品，在奶皇月餅裏加了一層意大利 La Rustichella黑松露醬及以海鹽點綴的流心。拿起月餅時黑松露味撲鼻而來，切開後還可以看到流心內餡，餅皮軟糯，入口黑松露味十分濃郁，黑松露控千萬不要錯過！

流心黑松露奶黃月餅(4 個裝)

零售價 $290 盒

特價 $188 盒

滙豐 6 折價 $174 盒



特價優惠日期由即日至 9 月 17 日

滙豐信用咭 6 折優惠日期由即日至 9 月 10 日



中秋月餅推介【4】東海堂 十勝紅豆麻糬月餅

東海堂全新創作和風月餅——「十勝紅豆麻糬月餅」，採用北海道十勝紅豆製作。紅豆蓉香濃綿密不膩，麻糬又夠煙韌香甜，適合喜歡甜口的人。月餅上還印有可愛的貓貓肉球，造型精致，定能俘虜一眾貓奴的心！另外，月餅盒更邀請人氣插畫家霜田有沙老師(Arisa Shimoda) 設計，三隻手繪的超萌的小貓，還可選擇花瓣粉色和水藍色，十分適合送禮。

東海堂 x 霜田有沙 喵 • 秋月禮盒(4 個裝，水藍色 / 花瓣粉色 2 色可選)

零售價 $260 盒

特價 $169 盒

滙豐 6 折價 $156 盒



特價優惠日期由即日至 9 月 17 日

滙豐信用咭 6 折優惠日期由即日至 9 月 10 日



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略