月餅2024推薦｜43大早鳥優惠！聖安娜5折起/美心/奇華月餅 $59起

中秋月餅早鳥優惠推薦2024！距離中秋節（9月17日）還有一段時間，但不少酒店／食店都推出了月餅早鳥優惠！大家如果想訂搶手的月餅作為送禮之用，就要留意了。《香港01》「好食玩飛」幫大家整合了41間中秋月餅的優惠資料！大部份都可以在品牌官網預購！無論送禮還是自用，都切勿錯過！



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聖安娜餅屋月餅早買優惠低至5折。

中秋月餅推薦2024【1】聖安娜餅屋 — 低至$85

聖安娜餅屋與LULU豬聯乘「罐頭豬LuLu月餅禮盒」（早買優惠$165；零售價$318）

聖安娜餅屋今年會推出20款月餅，當中有3款新產品，包括玲瓏八星月餅（早買優惠$198；原價$381）、尊貴燕窩冰皮月餅（早買優惠$198；原價$381）及與罐頭豬LuLu豬聯乘的月餅禮盒套裝（早買優惠$165；原價$318），月餅印有LuLu豬活潑可愛的造型，還附以可愛又實用的毛絨多用途收納袋，LuLu豬的FANS絕對不能錯過。

另外，今年亦推出3款新包裝月餅，包括金沙流心奶黃月餅（8個裝）（早買優惠$220；原價$420）、金沙流心奶黃月餅（4個裝）（早買優惠$118；原價$225）、香滑奶黃月餅（早買優惠$210；原價$400）。

而兩款採用原隻鹹蛋、頂級湖南寸三蓮精製而成的經典皇牌月餅系列：雙黃白蓮蓉月餅（早買優惠$220；原價$420） 和 雙黃蓮蓉月餅（早買優惠$210；原價$400）同樣是送禮自用的佳品！至於榴槤粉絲就不能錯過聖安娜獨家銷售代理的DBF貓山王｜黑刺冰皮月餅（早買優惠$288；原價$338），由馬來西亞直送，100%使用當地優質榴槤製成。

即日起至8月14日，聖安娜月餅早買優惠低至52折，Cake Easy會員及MasterCard信用卡持有人尊享低至5折優惠！指定款式3件額外95折優惠！

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換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券背面）



中秋月餅推薦2024【2】月高陞Luna15 —— $278起

「月高陞」酥皮奶皇月餅由前半島酒店嘉麟樓點心部主管、入行逾40多年的葉潤發師傅親自監製，嚴選優質材料，保證百分百原創味道，香港製造！今年月高陞會推出5款月餅，當中包括日本稀少糖酥皮金沙奶皇月餅（早鳥優惠$288；原價$388）、酥皮金沙奶皇月餅（早鳥優惠$278；原價$358）、蛋黃白蓮蓉迷你月餅（早鳥優惠$278）、日本稀少糖流心金沙奶皇月餅（早鳥優惠$298；原價$398）、酥皮芝士奶皇月餅（早鳥優惠$288；原價$388）！

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換領日期：2024年8月30日至9月15日

換領時間：星期一至五 12:30-20:00，星期六及日 12:00-20:00 (8號暴風信號及黑色暴雨警告信號：休息)

換領地點：

1. 銅鑼灣東角道24-26號東角LAFORET1樓137鋪

2. 旺角西洋菜南街1號兆萬中心地下G5鋪



中秋月餅推薦2024【3】榴槤B哥 —— $238起

榴槤B哥今年中秋繼續推出「榴槤B哥榴槤冰皮月餅」，一盒月餅有兩款口味，包括樹上熟D197貓山王榴槤、D200黑刺榴槤。每盒「榴槤B哥榴槤冰皮月餅」採用的果肉都是馬來西亞果農將熟成的榴槤採收後，經過拆肉起核進行保鮮冷凍，以最新鮮的榴槤果肉，製作為冰皮月餅！貼心以竹炭作黑冰皮，包裹榴槤皇者「D200黑刺榴槤果肉」，再以白冰皮，包裹「D197貓山王榴槤果肉」！榴槤B哥建議先享用貓山王冰皮月餅打開味蕾，再品嚐榴槤皇者黑刺冰皮月餅！

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榴槤B哥榴槤冰皮月餅原價$368，早鳥優惠1盒$265；2盒平均$250、5盒平均$244、10盒平均$238（低至65折）。訂購滿$1220，港島區、九龍區、新界區（非偏遠地區）可享免費送貨。

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領取日期：即日起至9月15日

領取地點：榴槤B哥分店，部份千色、AEON分店



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中秋月餅推薦2024【4】蓮心臻月 —— $288起

蓮心臻月今年嚴選馬來西亞高質榴槤，推出2款口味的榴槤月餅，包括純貓山王榴槤和黑刺榴槤。以90%榴槤果肉餡料搭配10%冰皮，每一口都能品嚐到榴槤的濃郁風味！2款月餅配搭成3款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（6個裝—早鳥優惠$368/1盒、$656/2盒，平均$328/盒）、$864/3盒（平均$288/盒 ）、黑刺榴槤冰皮月餅（6個裝—早鳥優惠$428/1盒、$766/2盒，平均$388/盒）、$1044/3盒（平均$348/盒）、貓山王&黑刺 MIX 榴槤冰皮月餅（兩款口味各3個—早鳥優惠$398/1盒、$716/2盒，平均$358/盒）、$954/3盒（平均$318/盒）！

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中秋月餅推薦2024【5】國金軒 — 米芝蓮推介食府月餅禮盒$338起

米芝蓮推介食府國金軒推出6款月餅禮盒，最有特色莫過於「福滿星輝燈影禮盒」內的抹茶茅台酒心迷你月餅，以抹茶粉配茅台酒，微醺再回甘，層次超豐富！另外亦推薦試試「五福臨門月餅禮盒」包含的迷你桃山皮月餅，以日本桃山的和菓子製法製成，更有抹茶鳳梨、清新莓果及養生柑桔3款口味，果香四溢超級fresh！

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國金軒中秋月餅禮盒

福滿星輝燈影禮盒

優惠價：$588｜原價 $998

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅；流心奶皇迷你月餅（4件）；抹茶茅台酒心迷你月餅（2件）；精選陳年普洱茶葉（1罐）；福滿星輝綵燈（1盞）

五福臨門月餅禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃陳皮豆沙月餅（各1件）；桃山柑桔迷你月餅；桃山莓果迷你月餅；桃山抹茶鳳梨迷你月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅尊尚禮盒（每盒4件）

優惠價：$588｜原價 $998

金沙奶皇迷你月餅尊尚禮盒（每盒8件）

優惠價：$328｜原價 $498

雙黃白蓮蓉月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$248｜原價 $328

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅（2件）；經典蝴蝶酥（6件）

金沙奶皇迷你月餅配經典蝴蝶酥尊尚禮盒

優惠價：$338｜原價 $548

禮盒內容：金沙奶皇迷你月餅（4件）；經典蝴蝶酥（6件）

換領日期：2024年08月22日至2024年09月15日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【6】富豪酒店 — 人氣迷你奶黃系列低至7折

富豪酒店迷你特色奶黃系列一向極受歡迎，今年繼續推出4款迷你奶黃系列月餅！包括：迷你奶黃三色賞、迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你伯爵茶葉奶黃月餅，採用法國牛油及頂級鹹蛋黃，加熱後再品嘗，奶黃流心溫熱嫩滑，喜歡奶黃月餅的話一定要試！喜歡傳統月餅的話則可以選擇雙輝月餅或雙黃白蓮蓉月餅系列，更有七星伴月茗茶禮盒，飲啖茶再食個月餅就啱啱好啦！

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富豪酒店月餅禮盒

迷你奶黃三色賞（每盒6件）

優惠價：$348｜原價 $458

禮盒內容：迷你至尊奶黃月餅 ；迷你流心奶黃月餅；迷你伯爵茶奶黃月餅（各2件）

迷你流心奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$338｜原價 $428

迷你至尊奶黃月餅（每盒6件）

優惠價：$318｜原價 $408

經典雙輝月餅（每盒4件）

優惠價：$408｜原價 $508

禮盒內容：雙黃金黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各2件）

雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$388｜原價 $488

花好月圓月餅特別限定版

優惠價：$988｜原價 $1,388

禮盒內容：雙黃白蓮蓉月餅；雙黃黃蓮蓉月餅；陳皮豆沙月餅（各1件）；Or Tea? ™茗茶（4包）

七星伴月茗茶禮盒

優惠價：$828｜原價 $1,188

禮盒內容：六黃白蓮蓉月餅（1件 ）；迷你蛋黃白蓮蓉月餅（3件 ）；迷你蛋黃黃蓮蓉月餅（２件 ）；迷你陳皮豆沙月餅（2件 ）；Or Tea? ™茗茶（4包）

換領日期：2024年08月24日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【7】DREYER'S — 全新雪糕月餅低至57折

DREYER'S®D-COLLECTION™ 首度帶來全新雪糕月餅，在這個季節享用絕對透心涼！雪糕月餅以玉兔造型亮相，提供有士多啤梨、芒果、朱古力及抹茶共四款口味，士多啤梨及芒果口味果味香濃、朱古力口味偏濃不甜，完全無負擔！雪糕月餅分為2件裝及4件裝，搭配鏤空剪紙工藝禮盒包裝更奢華！早鳥優惠每盒都只是$158起！

DREYER'S®D-COLLECTION™雪糕月餅禮盒

小敘輕嚐兩件裝

優惠價：$158｜原價 $208

禮盒內容：士多啤梨雪糕月餅、芒果雪糕月餅（各1件）

團聚共享四件裝

優惠價：$258｜原價 $338

禮盒內容：朱古力雪糕月餅、抹茶雪糕月餅、士多啤梨雪糕月餅、芒果雪糕月餅（各1件）

換領日期：2024年09月01日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【8】《臻》 — 創新手工月餅低至$162

《臻》誠意推出屬於香港人的原創口味手工月餅！臻是由「望月」第一代老闆親自監製並堅持手工製作的月餅，而且百分百香港製造！

今年《臻》以香港中西合璧的文化背景為題，推出2款新月餅，酥皮焦糖果仁月餅啖啖都能吃到果仁香、口感鬆脆有層次、甜而不膩；秘製陳皮紅豆月餅甜度恰到好處、味道甘香醇厚。兩款都健康低糖，注重健康的人士都一樣啱食！除了兩款創新月餅，迷你酥皮奶黃月餅及迷你黃蓮蓉月餅同樣是皇牌產品，絕對是必試推介！早鳥優惠最平$162就買到！

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《臻》月餅禮盒

迷你酥皮焦糖果仁月餅禮盒裝 （每盒4件）

優惠價：$178｜原價 $198

迷你陳皮紅豆月餅禮盒裝（每盒4件）

優惠價：$162｜原價 $182

迷你酥皮奶黃月餅

優惠價（每盒4件）：$162｜原價 $182

優惠價（每盒8件）：$278｜原價 $308

迷你黃蓮蓉月餅（每盒4件）

優惠價：$162｜原價 $182

溫馨家庭裝 — 迷你酥皮奶黃月餅+迷你酥皮焦糖果仁月餅（各4件）

優惠價：$298｜原價 $328

溫馨家庭裝 — 迷你酥皮奶黃月餅+迷你黃蓮蓉月餅（各4件）

優惠價：$282｜原價 $312

溫馨家庭裝 — 迷你黃蓮蓉月餅+迷你陳皮紅豆月餅（各4件）

優惠價：$282｜原價 $312

中秋月餅推薦2024【9】逸東軒 — 竹製月餅禮籃低至7折

米芝蓮一星中菜廳逸東軒在今年中秋推出全新竹製月餅禮籃，包裝精緻且實用性高，搖身一變就可以當儲物籃使用，超環保！逸東軒推出3款月餅口味，分別是迷你流心奶黄月餅 、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅及迷你陳皮豆沙月餅，迷你流心奶黄月餅蛋香濃郁、入口超酥化，喜歡食奶黃月餅的絕對不能錯過！

除月餅禮籃外，逸東軒亦有推出星級嚐味禮盒，裡面包含自家製XO醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，就算不喜歡吃月餅都可以感受濃濃中秋氣氛！禮盒包裝更可當成糖果盒或儲物櫃使用，奢華又實用！

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逸東軒竹製月餅禮籃

「逸月薈萃」禮盒（每盒6件）

優惠價：$298｜原價 $438

禮盒內容：迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅（各2件）

「逸月流金」禮盒（每盒6件）

優惠價：$298｜原價 $438

禮盒內容：迷你流心奶黄月餅

星級嚐味禮盒

優惠價：$318｜原價 $388

禮盒內容：自家製XO醬、香酥琥珀合桃、頂級人參烏龍茶葉

中秋月餅推薦2024【10】花玥 — 限量版SANRIO Characters中秋禮盒

本地手工月餅品牌《花玥》今年推出4款造型精緻的月餅禮盒，包括盈月光映禮盒（隨盒附送精緻月亮燈）、繁星月夜流心禮盒、流心手工月餅四式雜錦禮盒及手工玫瑰花月餅禮盒，更首度推出限量版SANRIO Characters聯乘中秋禮盒！

在《花玥》網站預訂月餅禮盒除了享有低至75折早鳥優惠外，更有超多優惠及贈禮！消費滿$1,000享免費送貨、滿$1,650送SANRIO限量香薰石、滿$2,400再送SANRIO限量版不鏽鋼杯！每款禮盒皆限量推出，手快有手慢無！

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《花玥》月餅禮盒

盈月光映禮盒（每盒8件）

優惠價：$398｜原價 $698

禮盒內容：經典奶黃月餅、陳皮奶黃月餅、開心果榛子月餅、海鹽焦糖生榨椰子拿鐵（各2件）

花玥流心手工月餅四式雜錦禮盒（每盒8件）

優惠價：$368｜原價 $526

禮盒內容：經典奶黃月餅、陳皮奶黃月餅、開心果榛子月餅、海鹽焦糖生榨椰子拿鐵（各2件）

繁星月夜流心禮盒（每盒8件）

優惠價：$398｜原價 $698

禮盒內容：經典奶黃月餅、陳皮奶黃月餅、開心果榛子月餅、海鹽焦糖生榨椰子拿鐵（各2件）

手工玫瑰花月餅連精美玻璃禮盒（每盒3件）

優惠價：$398｜原價 $698

禮盒內容：丸久小山園抹茶配北海道十勝蜜紅豆月餅、日本格雷伯爵茶流心月餅、台灣烏龍茶配桂花流心月餅；本地芋頭配鹹蛋黃月餅、細滑芝麻配鹹蛋黃月餅、手炒奶黃配鹹蛋黃月餅

SANRIO Characters聯乘中秋禮盒

優惠價：$288（AlipayHK用戶專享價）

禮盒內容：鮮奶烏龍曲奇、鐵觀音曲奇、海鹽牛油曲奇、朱古力脆脆（24粒）

換領日期：2024年08月20日至2024年09月16日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【11】星巴克 — 焦糖咖啡／燕麥奶奶皇月餅$331

星巴克（Starbucks）在今年中秋推出「星巴克光影月餅禮盒」，外包裝精緻又傳統，非常有氣派。月餅禮盒內有3種口味的月餅，分別為「流心焦糖咖啡月餅」、「焙茶黑芝麻月餅」及「燕麥奶奶黃月餅」。

「流心焦糖咖啡月餅」餅皮加入咖啡製成，濃郁的咖啡加上流心焦糖的香甜更是絕配！「焙茶黑芝麻月餅」則採用日本的優質焙茶粉搭配香濃黑芝麻；創新的「燕麥奶奶黃月餅」以中式奶黃餡料及燕麥奶為餡料，燕麥味超香！

星巴克光影月餅禮盒（每盒6件）

優惠價：$331｜原價 $368

禮盒內容：流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅、燕麥奶奶黃月餅（各2件）

換領日期：2024年08月05日至2024年09月15日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【12】city'super — 95款月餅$128起

city'super推出超過95款熱門月餅，當中包括傳統、冰皮、榴槤、酥皮、麻糬、素食等各式月餅，更提供18款禮籃選項！比較特色的有望月流心奶黃月餅Pokémon特別版套裝、city'super特級酥皮月餅禮盒、微熱山丘中秋雙層禮盒及PIN柚子奶黃月餅等，月餅禮盒由$128起。

即日起至2024年9月17日，各款 city'super自家品牌月餅禮盒高達85折。即日起至2024年9月13日，於門市單一消費購買中秋禮物籃淨值滿港幣$2,000可即場獲得指定 ROYCE' 巧克力禮盒乙份，數量有限，送完即止。即日起至2024年8月31日，凡單一消費購買中秋禮物籃淨值滿港幣 $10,000 元或以上可享9折。

中秋月餅推薦2024【13】麻辣燙 — 七星伴月前菜拼盤$388起

麻辣燙精心推出了「七星伴月前菜拼盤」，更有素食與非素食版本！非素食拼盤包含重慶口水帶子、燈影牛肉、麻辣燻魚、夫妻肺片、椒鹽蓮藕餅；素食拼盤包含香辣素雞丁、香辣青瓜粉皮、酥炸素鴨椒、椒鹽淮山、黃糖粉糍粑等美食！

麻辣燙另外亦有推出「花好月圓外賣前菜拼盤」，同樣區分了素食及非素食版本，非素食拼盤內有油爆蝦、蔥油紅蜇頭和麻辣鴨舌；素食拼盤則有蒜香茄子、話梅西紅柿及口水素雞，就算是素食者都可以感受到濃濃的中秋氣氛，非常貼心！

麻辣燙

七星伴月前菜拼盤（非素食）

優惠價：$688（4人份）｜$1288（8人份）

七星伴月前菜拼盤（素食）

優惠價：$488（4人份）｜$888（8人份）

花好月圓外賣前菜拼盤（非素食）

優惠價：$488（4人份）｜$888（8人份）

花好月圓外賣前菜拼盤（素食）

優惠價：$388（4人份）｜$688（8人份）

換領日期：2024年09月01日至2024年09月22日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【14】緻素坊 — 素食冰皮月餅$238起

緻素坊以創新素食聞名，在今年中秋節亦為素食者準備了三款全新自家製的素食冰皮月餅，包括十勝紅豆味、香滑抹茶味和貓山王榴蓮味，不但但是素食友善的月餅，而且全部輕盈無負擔！早鳥優惠價只需$238起！

緻素坊月餅禮盒

十勝紅豆味（每盒6件）

優惠價：$238｜原價 $338

香滑抹茶味（每盒6件）

優惠價：$238｜原價 $338

貓山王榴蓮味（每盒6件）

優惠價：$288｜原價 $388

三式冰皮月餅禮盒（每盒6件）

優惠價：$288｜原價 $388

禮盒內容：十勝紅豆味、香滑抹茶味、貓山王榴蓮味（各2件）

換領日期：2024年09月01日至2024年09月17日

換領時間：詳見官方網站

換領地點：指定分店換領



中秋月餅推薦2024【15】皇玥香港 — 低至$228起

皇玥2024年月餅系列推出多款新口味月餅和新顏色禮盒，適合送禮自用。首次推出的「低糖流心月餅」系列，包括低糖奶黃月餅 （早鳥價$218；原價$$248）、低糖流心奶黃月餅（早鳥價$328；原價$368.00）、低糖流心經典雙輝月餅（早鳥價$378；原價$438）、低糖醇香四色月餅（早鳥價$378；原價$438）控制糖份在5%內，同時保留流心醬的軟滑口感和濃郁味道，做出具傳統月餅味道的低糖月餅，適合注重健康人士食用。

皇玥現時推出全店產品買4送1優惠，客人在門市購買5盒月餅禮盒（價格最低的月餅可獲免費贈送）；而於網上商店每購買4張月餅禮券 （任何款式），可獲贈1張皇玥精選中秋禮盒禮券 （價值$398），7月31日前購買，還有額外7月早鳥優惠價。

👇即睇2024年皇玥香港22款月餅禮盒👇

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中秋月餅推薦2024【16】雙月Les Lunes à Deux — 低至$310起

雙月Les Lunes à Deux 今年推出糅合法式甜品工藝的2024中秋禮盒法式酥皮月餅，當中包括雙式月餅禮盒套裝（原價$776，購買1盒可享9折$698、2盒8折$1240）、特選酥皮月餅禮盒（原價$388，購買3盒可享8折，平均$310）。當中有港人喜歡的流心奶黃月餅，充滿濃郁蛋黃吉士香氣，配上絲滑流心奶黃內餡。還有法式酥皮開心果月餅，嚴選意大利開心果醬製成，口感幼滑濃郁。即日起至8月8日，訂購兩盒特選酥皮月餅禮盒，結帳時自動享有免運費送貨優惠。

👇即睇2024年雙月Les Lunes à Deux月餅禮盒👇

換領日期：2024年08月26日至2024年09月15日

換領地點：CitySuper (時代廣場)

換領時間：中午12時至下午2時、下午4時至晚上8時



中秋月餅推薦2024【17】香港美心 — 低至$152起

今年香港美心推出16款月餅禮盒，當中流心黑松露奶黃月餅（優惠價$172；零售價$290）是2024年中秋節的全新產品。此外，今年美心月餅今年再度與迷你兵團攜手合作，推出「迷你兵團系列」蛋黃蓮蓉月餅（優惠價$160；零售價$275），推出以復古雙反相機為造型的月餅禮盒! 活潑趣怪的迷你兵Bob、Dave、Kevin、Stuart等更以不同造型呈現於禮盒上。

👇即睇2024年香港美心16款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年07月15日至2024年09月12日

換領地點：全線香港美心集團中菜、西餅、MX分店適用

*部份地鐵分店因人流擠迫，每天只設有限數量的月餅供換領

換領日期：2024年09月13日至09月15日

換領地點：指定分店換領（分店詳見換領券或美心官網）



中秋月餅推薦2024【18】東海堂 — 低至$150起

東海堂今年推出多達12款月餅禮盒，當中有3款更跟知名品牌／動漫／插畫家聯名合作，包括SOU・SOU月見禮盒（特價$279；滙豐6折價$258；零售價$430）、間諜家家酒月餅禮盒（特價$162；兩盒$299；零售價$250）、霜田有沙喵• 秋月禮盒（特價$169；滙豐6折價$156；零售價$260），至於經典系列除了有十勝紅豆，還有流心芝士、流心奶黃等等，而冰皮月餅更以可愛的3D兔仔造型示人！即日起至9月10日，如以匯豐信用卡簽帳，可享6折優惠。如果沒有信用卡，即日起至9月17日，東海堂餅店及網店亦可享特價優惠。

👇即睇2024年東海堂12款月餅禮盒👇

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換領日期：2024年08月06日至2024年09月15日

換領地點：東海堂門市（部份日期限指定分店換領，有關安排詳見東海堂網頁）



中秋月餅推薦2024【19】天饌 — 低至$168起

今年天饌會推出三款脆皮月餅，分別是脆皮流心奶黃月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅和脆皮京都抹茶麻糬月餅，月餅脆皮混合西式牛油餅皮揉合出來，帶來不一樣的口感！三款口味製作成兩款月餅禮盒：脆皮流心奶黃月餅（早鳥價$168；兩盒早鳥優惠價$318；零售價$198）、三式脆皮迷你月餅（四件裝）（早鳥價$168；兩盒早鳥優惠價$318；零售價$198）。即日起至8月31日，可享8折早鳥優惠。

👇即睇2024年天饌脆皮流心奶黃月餅、三式脆皮迷你月餅禮盒👇

換領日期：2024年8月16日至9月13日

換領時間：中午12時至晚上7時

換領地點：部份AEON、APITA、裕華、UNY，換領地點以天饌官網標示為準



中秋月餅推薦2024【20】香港喜來登酒店 — $306.6起

香港喜來登酒店今年會推出「月滿中秋．喜來登」月餅系列，合共2款中秋月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅（每盒4件；早鳥優惠$306.6；原價$438）及迷你奶皇月餅（每盒8件；早鳥優惠$306.6；原價$438）。

即日起至2024年8月11日，萬豪旅享家及萬譽會會員於喜來登網上商店以指定優惠碼選購「月滿中秋．喜來登」月餅系列可享65折早鳥優惠；非會員可享7折早鳥優惠。

👇即睇2024年香港喜來登酒店2款月餅禮盒👇

領取日期：2024年9月2日至9月17日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀彌敦道20號 香港喜來登酒店2樓喜嚐



中秋月餅推薦2024【21】Mon cher——$158起

人氣日本大阪蛋糕甜品店Mon cher今年推出2款日本特色茶香口味的月餅，分別是「焙茶榛子月餅」及「抹茶紅豆松子月餅」，兩款月餅都茶香濃郁充滿日本的風味，配搭俱有Ｍon cher特色的烘焙甜點，推出3款中秋禮盒，分別為月餅曲奇禮盒（嚐味價$388、原價$438）、酥片禮盒（嚐味價$138、原價$158）和蝴蝶酥禮盒（嚐味價$138、原價$158），3款禮盒即日起至9月18日於Mon cher全線分店有售。

👇即睇2024年Mon cher三款中秋禮盒👇

中秋月餅推薦2024【22】一個不榴 Souled Out

馬來西亞品牌「一個不榴 Souled Out」今年也推出2款口味榴槤月餅：「貓山王榴槤冰皮月餅」及「黑刺榴槤冰皮月餅」，為方便大家獨自享受榴槤美味，更推出2個裝！如果想送給親友就可以購買6個裝禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（6個裝—超級早鳥優惠$298盒；原價$428）、竹炭黑刺榴槤冰皮月餅（6個裝—超級早鳥優惠$358盒；原價$488）及竹炭黑刺及原味貓山王（各3個—超級早鳥優惠$328盒；原價$458），即日起至8月20日訂購有7折超級早鳥優惠！8月21日至9月1日訂購享早鳥優惠74折！香港美食博覽現場亦有售！

👇即睇2024年一個不榴 Souled Out月餅禮盒👇

換領日期：2024年9月4日至15日

換領地點：指定AEON、一田、千色、APITA、UNY換領（詳見一個不榴 Souled Out Facebook）



中秋月餅推薦2024【23】香港數碼港艾美酒店 — $208起

香港數碼港艾美酒店中菜廳南坊推出五款艾美雅緻月餅禮盒，包括迷你流心奶黃月餅禮盒（早鳥價$271；原價$388）、迷你蛋黃純白蓮蓉月餅禮盒（早鳥價$271.6；原價$388）、迷你抹茶豆蓉麻糬月餅（早鳥價$208；原價$298）、錦繡月餅禮盒（早鳥價$215.6；原價$308）、南坊尊貴節日禮籃（早鳥價$761.6；原價$1,088）。即日起至7月31日於網上商店訂購，可享7折早鳥價優惠。

👇即睇2024年香港數碼港艾美酒店5款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月12日至9月15日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地址：數碼港道100號 香港數碼港艾美酒店南坊中餐廳



中秋月餅推薦2024【24】香港君悅酒店 — $327.6起

香港君悅酒店今年推出三款精美月餅禮盒，包括港灣壹號月餅精品禮盒（快閃價$327.6起；原價$468）、歡悅月餅禮盒（快閃價$341.6起；原價$488）、喜悅月餅禮盒（快閃價$327.6起；原價$468），呈獻各式傳統經典及創新口味，最適合饋贈親友或自用品嚐，享受中秋佳節滋味。

香港君悅酒店在7月2日至21日推出快閃優惠價購買5盒以上低至7折；7月22日至8月21日可享早鳥優惠價購買5盒以上低至75折，隨後恢復原價，要興趣購買的朋友就要趁早！

👇即睇2024年香港君悅酒店3款月餅禮盒👇

領取日期：2024年8月20日至9月16日

領取時間：上午11時至晚上8時

領取地點：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓糖果屋



中秋月餅推薦2024【25】唯港薈Hotel ICON — $368起

唯港薈 （Hotel ICON）今年推出兩款月餅禮盒，包括貓山王榴槤冰皮月餅（四個裝）（早鳥優惠價$498，原價$598）、唯港薈雙黃白蓮蓉月餅（四個裝）（早鳥優惠價$368，原價$468），由於去年推出的貓山王榴槤冰皮月餅反應熱烈，今年更提早為即日起可供換領！

即日起至2024年9月3日，於Hotel ICON網上商店訂購，可獲享$100早鳥優惠。

👇即睇2024年唯港薈2款月餅禮盒👇

領取日期：（貓山王榴槤冰皮月餅）即日起至2024年9月18日；

（雙黃白蓮蓉月餅）2024年9月4日至18日

領取時間：中午12時至晚上8時

領取地點：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈



中秋月餅推薦2024【26】奇華餅家 — 低至$132起

今年奇華餅家除了多款傳統月餅禮盒，還率先推出「迪士尼彼思系列Sweet Dreams走馬燈月餅禮盒」（預購價$262；原價$328），配以四款角色造型的創新果味奶皇月餅，禮盒更可亮燈變成奪目耀眼的走馬燈燈籠，為中秋月圓之夜添上耀眼光彩！

購買月餅產品及禮券滿$696，即可獲贈鳳梨酥禮盒 （4件裝） 及4張價總值$340優惠券，總值$388。即日起至9月16日，使用指定Citi信用卡於在奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店及美食博覽除外）或網店（網店優惠期至9月3日），單一簽帳購買正價奇華月餅滿$100或以上，即可享八折優惠。

👇即睇2024年奇華迪士尼彼思系列月餅及其他禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月14日

換領地點：（9月3日或之前）奇華餅家香港全線分店 （香港國際機場分店除外）；

（9月4日至9月14日）奇華餅家指定分店



中秋月餅推薦2024【27】如心酒店 — 低至$268起

如心酒店今年推出3款月餅禮盒，分別是雙黃白蓮蓉月餅（早鳥優惠$288；原價$398）、迷你流心奶黃月餅（早鳥優惠$278；原價$378）、迷你陳皮豆沙月餅（早鳥優惠$268；原價$368）。

即日起至2024年8月31日預訂，可享高達73折早鳥優惠；如心賞會員任何時候都可享優惠。

👇即睇2024年如心酒店月餅禮盒👇

換領日期：2024年8月30日至2024年9月16日

換領地點：指定酒店換領（分店詳見網站）



中秋月餅推薦2024【28】香港嘉里酒店 — 低至$150起

香港嘉里酒店今年推出月餅禮盒，有傳統口味雙黃白蓮蓉月餅（4件裝$468），以及融入嶄新口味的紅糖迷你月餅三重奏（6件裝$408）。另有一系列傳統及創新兼備的精緻月餅及禮品，包括黑刺榴槤冰皮月餅（6件裝$520）、法式焦糖冰皮月餅二重奏（2件裝$150）、及紅糖迷你流心奶黄月餅（8件裝$398）。

早鳥限定優惠即日起至2024年8月23日，於香格里拉精品店購買中秋月餅及禮品（香格里拉甄選經典月餅除外）即享75折優惠！

👇即睇2024年香港嘉里酒店月餅禮盒👇

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換領日期：2024年8月1日至9月17日

換領時間：早上11時至晚上8時

換領地點：香港嘉里酒店（一樓節日專櫃）



中秋月餅推薦2024【29】Häagen-Dazs — 低至$248起

Häagen-Dazs今年將會推出11款雪糕月餅尊貴禮盒，推出全新雙層脆皮月餅及特色夾心口味，更首度聯乘香港電車120周年紀念禮盒（附送獨家限量模型「星旅．尋月」），由即日起至8月19日更有早鳥優惠，一般客戶低至68折、 Häagen-Dazs™ Club 金卡、銀卡會員或 DBS信用卡持卡人客戶低至65折，訂購2盒或以上即送禮券組合。

👇即睇2024年Häagen-Dazs 11款雪糕月餅尊貴禮盒👇

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換領日期：2024年9月6日至9月17日

換領時間：中午12時至晚上9時

換領地點：詳見官方網站



中秋月餅推薦2024【30】IKEA — 低至$269起

IKEA推出全新IKEA迷你月餅，公仔造型月餅得意可愛，而且更有多種口味！迷你奶皇流沙月餅以金黃外皮包裹幼滑流沙奶黃，口感豐富、充滿的蛋黃滋味！迷你玫瑰紅豆月餅為濤特別，玫瑰清香、紅豆香甜；迷你鳳梨月餅酸酸甜甜有驚喜；迷你黑芝麻麻糬月餅更散發出濃濃芝麻香！一盒月餅讓你吃出多重滋味口感，只需$59一盒！

IKEA迷你月餅禮盒（每盒4件）

優惠價：$59

禮盒內容：迷你奶皇流沙月餅、迷你玫瑰紅豆月餅、迷你黑芝麻麻糬月餅、迷你鳳梨月餅（各1件）

中秋月餅推薦2024【29】FORTNUM & MASON — 低至$388起

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason今年會推出茶香系列月餅，3款口味包括皇室紀念茶月餅、橙花紅茶月餅、玫瑰包種茶月餅，三款月餅都散發著優雅的茶香，濃醇風味令人齒頰留香。Fortnum & Mason今年中秋會推出兩款禮盒，分別是一盒6件月餅禮盒（$388）和中秋節下午茶禮盒（$598）。

👇即睇2024年FORTNUM & MASON兩款月餅禮盒👇

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購買地點：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪（FORTNUM & MASON）



中秋月餅推薦2024【30】BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO — $159

澳門主題餐廳「BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO」今年一同慶祝中秋節，推出「香滑流心奶黃月餅」禮盒（特別禮遇價$159；原價$250），嚴選頂級鹹蛋黃製作餡料，鹹香的奶黃口感綿密，甜而不膩，而且每個月餅都印有BROWN（熊大）的可愛大頭！喜歡LINE FRIENDS的朋友就不要錯過。即日起至2024年9月16日，於香港7-Eleven有售。

👇即睇2024年BROWN & FRIENDS CAFE & BISTRO「香滑流心奶黃月餅」禮盒👇

銷售日期：即日至2024年9月16日

購買地點：香港7-Eleven



以上大部份月餅禮盒都可以在品牌官網預訂，憑電子禮券／實體禮券換領，部份更設有滿額免運費優惠，直接把月餅禮盒送到府上。部份品牌門市亦有現貨發售，但官網／實體店售價有機會存在差異，一切以官方公布作準。

中秋月餅推薦2024【31-41】酒店系列

《香港01》「好食玩飛」頻道再為大家整合了一系列酒店出的月餅，有低糖、燕窩，更有榴槤月餅等選擇，同時更爭取到獨家早鳥優惠，即睇優惠。中秋節月餅11大酒店獨家早鳥優惠

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