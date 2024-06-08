港大風波流出新資料 校委會曾五度去信張翔　質疑多次缺席會議

香港大學管治風波再有新資料流出，顯示校委會和校長張翔除了副校長委任問題外，一直有其它矛盾。原來港大校委會在今年3月及4月，五度向張翔發信要求他就不同事宜出作交代或書面解釋。其中一封信，要求張翔解釋多次缺席校務會議，信件指自2018年就職以來，18次教務會議中，張翔僅在2018年出席了一次。另一封信則指張翔多次外出幹都無提供詳細資料，要求交代詳情。



行政長官李家超早前表示，期望港大有良好管治，責成教育局跟進事件、並作匯報。教育局局長蔡若蓮星期六(8日)出席電台節目表示，正努力和各方溝通了解，預計很快會有決定。



▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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指張翔缺席18次教務會議 僅出席一次

最新流出的資料顯示，港大校委會自3月5日至4月2日，五次向張翔發信，指張翔自2018年就職以來，在18次教務會議中，僅在2018年出席了一次，在2018年至2023年間，共有19次校園發展及規劃委員會會議，張翔未有出席其中的17次，至於24次財務委員會會議，張翔亦只出席了三分一。

質疑8成公幹無提供詳細資料

另一封校委會信件，指張翔由2020年12月至今年3月期間，總共出差20次，日數達199日，但未就其中16次公幹提供詳情，而這16次公幹日數佔146.5日。另外4次出差亦僅有地方和出席活動的簡單描述，並無每日詳細行程。信中要求每次公幹與其聯繫和互動的相關機構和人員，供校委會評估。

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另一信件則指張違反管治要求（breach of governance）和「不可接受」（unacceptable），指張翔推薦的一名港大行政副校長候選人，未能獲大學人力資源委員會批准其建議薪金，但張翔未有向校委會披露，因而要求張翔解釋。

另兩信涉校長室架構及深圳校園進度

另外兩封信，分別要求張翔交代，其當日獲提早續約成就之一的港大深圳校園進度，以及校長辦公室從校長、副校到高級管理層等教職員多達約60人的原因。

港大多個網頁校長、副校長名單消失

港大風波持續，當中副校長任命風波仍未見平息突破點，近日，港大「大學主管人員」網頁（包括校長、副校長等校方高層名單）連結失效，點擊連結後將重新導向主網頁 。還有同樣包含新任副校長名單的校董會及教委會成員名單網頁連結則從「管治架構」網頁中移除，原本名單網址同樣重新導向校方主網頁 。

此外，校長辦公室網頁中，以往列出校長及副校長資料的「領導團隊」連結按鈕亦失效。據校方傳媒通訊錄顯示，校長辦公室的通訊錄最近一次更新為本周二（4日），已移除校長及副校長聯絡資料，只有辦公室的電郵地址 。