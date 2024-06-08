港大風波｜據悉政府對校委會任命副校長前不知情　料暫不展開調查

香港大學校長張翔與校委會及主席王沛詩矛盾加劇，5月28日「特襲式」任命副校長暫任風波更愈演愈烈。身兼港大校監的特首李家超本周二（4日）指示教育局了解事件，據了解，政府當局事前並不知道校委會計劃，教育局遵循院校自主的原則，事發後都無意介入，直至李家超發出指示才跟進，但暫毋須採取「調查」形式跟進。



港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

針對張翔匿名投訴證據不足 蔡若連曾叫「大家」放低、指過去啦

張翔與校委會尤其是主席王沛詩的不和消息，早已不脛而走，去年底校委會決定就連串針對張翔的匿名投訴，由專責小組展開調查，矛盾更浮上面。到今年4月12日專責小組報告公開，稱可掌握的證據不足以確立吹哨者電郵中對張翔行為不當的指控。

張翔即晚深夜發表聲明，指匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」。他不點名指有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」

教育局局長蔡若蓮4月13日在商台節目表示，良好管治對院校非常重要，本港大學高等教育在世界知名，原因之一良好管治，如有問題或有懷疑地方，校董會應認真跟進處理，希望汲取今次經驗，「大家放低，即係話過去啦，告一段落啦，應該同心協行。」

張翔點名王沛詩「突襲」搞副校長暫任議案 王否認繞過張提出

事件以為告一段落，雙方以和為貴，原來校委會一方暗中進行大計劃。在5月28日的校委會每月例會上再，校委會提出審議數位副校長席位的暫任（interim）安排，但非由負責大學人事安排的校長張翔提出。張翔其後點名批評王沛詩，指她在會議「突襲」，強調自己事前毫不知情。王沛詩周五（6月7日）被商台記者追問時，否認有繞過張翔提出任命暫任副校長決議，但現階段不方便回應太多。

副校長席位的暫任通過後，「張家軍」坐歪。理學院化學系講座教授任詠華取代王于漸，暫任港大第二把交椅的首席副校長之位，身兼首副及署理行政及財務副校長的王于漸「降呢」改任副校長（大學拓展），相對重要的副校長（學術發展）宮鵬，改任副校長（環球事務），副校長（研究）申作軍則不變。

除了任詠華外，該次決議也委任已辭任副校長（大學拓展）的田之楠，回朝擔任行政及財務副校長，曾任署理副校長（研究）的顏慶雲接掌宮鵬原位；此外又新增副校長（健康）及副校長（商業），分別由醫學院院長劉澤星及經管學院院長蔡洪濱出任。

從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

特首李家超責成教育局了解港大風波

教育局5月31日回應稱，八所教資會資助大學均為依據本身法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會 / 校務委員會作為管治及決策單位。八大的主管條例及其規程賦予其校董會/校務委員會主理有關聘任事宜，以及訂定聘用條款的自主權。在院校自主的原則下，各教資會資助大學均須按其主管條例訂明的內部機制、規則和程序處理相關聘任，即教育局無意介入。

不過到本月二（4日）行政會議前的記者會，特首李家超被問及事件時，身兼港大校監的他表示注意到媒體關於港大一些內部問題的報道，他及香港市民對香港大學良好管治有很高期望，已責成教育局了解。

據悉，政府對校委會「特襲式」副校長暫任計劃，事前全不知情，但相信教育局可找到資料了解事件，故暫毋須採取「調查」形式跟進。

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王沛詩任期今年底屆滿 是否續任3年由李家超決定

港大校委會主席由校監委任，即特首。王沛詩是由時任特首林鄭月娥在2021年12月17日委任接替李國章出任新主席，2022年元旦起生效，為期三年，到今年底屆滿，她由2017年已擔任校監委任的六名校委之一，未知現任特首李家超會否按慣例續委任多三年。

現時六名校監委任的校委中，除立法會議員陳振英任期至2026年10月底外，其他五人都會在今年11或12底任期屆滿。

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