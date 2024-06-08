港大風波｜據悉政府對校委會任命副校長前不知情　料暫不展開調查

撰文：韋景全
出版：更新：

香港大學校長張翔與校委會及主席王沛詩矛盾加劇，5月28日「特襲式」任命副校長暫任風波更愈演愈烈。身兼港大校監的特首李家超本周二（4日）指示教育局了解事件，據了解，政府當局事前並不知道校委會計劃，教育局遵循院校自主的原則，事發後都無意介入，直至李家超發出指示才跟進，但暫毋須採取「調查」形式跟進。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

針對張翔匿名投訴證據不足　蔡若連曾叫「大家」放低、指過去啦

張翔與校委會尤其是主席王沛詩的不和消息，早已不脛而走，去年底校委會決定就連串針對張翔的匿名投訴，由專責小組展開調查，矛盾更浮上面。到今年4月12日專責小組報告公開，稱可掌握的證據不足以確立吹哨者電郵中對張翔行為不當的指控。

張翔即晚深夜發表聲明，指匿名「吹哨者」對他的所有指控皆不成立，「終於還我清白」。他不點名指有人惡意將大學機密資料和眾多部門的內部通訊，斷章取義發送至傳媒，「扭曲事實，蓄意誤導公眾，以達至不可告人的目的，阻礙大學的改革與發展。」

教育局局長蔡若蓮4月13日在商台節目表示，良好管治對院校非常重要，本港大學高等教育在世界知名，原因之一良好管治，如有問題或有懷疑地方，校董會應認真跟進處理，希望汲取今次經驗，「大家放低，即係話過去啦，告一段落啦，應該同心協行。」

張翔點名王沛詩「突襲」搞副校長暫任議案　王否認繞過張提出

事件以為告一段落，雙方以和為貴，原來校委會一方暗中進行大計劃。在5月28日的校委會每月例會上再，校委會提出審議數位副校長席位的暫任（interim）安排，但非由負責大學人事安排的校長張翔提出。張翔其後點名批評王沛詩，指她在會議「突襲」，強調自己事前毫不知情。王沛詩周五（6月7日）被商台記者追問時，否認有繞過張翔提出任命暫任副校長決議，但現階段不方便回應太多。

副校長席位的暫任通過後，「張家軍」坐歪。理學院化學系講座教授任詠華取代王于漸，暫任港大第二把交椅的首席副校長之位，身兼首副及署理行政及財務副校長的王于漸「降呢」改任副校長（大學拓展），相對重要的副校長（學術發展）宮鵬，改任副校長（環球事務），副校長（研究）申作軍則不變。

除了任詠華外，該次決議也委任已辭任副校長（大學拓展）的田之楠，回朝擔任行政及財務副校長，曾任署理副校長（研究）的顏慶雲接掌宮鵬原位；此外又新增副校長（健康）及副校長（商業），分別由醫學院院長劉澤星及經管學院院長蔡洪濱出任。

從港大校長辦公室頁面可見，副校長崗位未有更動。（香港大學校長辦公室截圖）

特首李家超責成教育局了解港大風波

教育局5月31日回應稱，八所教資會資助大學均為依據本身法例成立的獨立自主機構，各自設有校董會 / 校務委員會作為管治及決策單位。八大的主管條例及其規程賦予其校董會/校務委員會主理有關聘任事宜，以及訂定聘用條款的自主權。在院校自主的原則下，各教資會資助大學均須按其主管條例訂明的內部機制、規則和程序處理相關聘任，即教育局無意介入。

不過到本月二（4日）行政會議前的記者會，特首李家超被問及事件時，身兼港大校監的他表示注意到媒體關於港大一些內部問題的報道，他及香港市民對香港大學良好管治有很高期望，已責成教育局了解。

據悉，政府對校委會「特襲式」副校長暫任計劃，事前全不知情，但相信教育局可找到資料了解事件，故暫毋須採取「調查」形式跟進。

+3

王沛詩任期今年底屆滿　是否續任3年由李家超決定

港大校委會主席由校監委任，即特首。王沛詩是由時任特首林鄭月娥在2021年12月17日委任接替李國章出任新主席，2022年元旦起生效，為期三年，到今年底屆滿，她由2017年已擔任校監委任的六名校委之一，未知現任特首李家超會否按慣例續委任多三年。

現時六名校監委任的校委中，除立法會議員陳振英任期至2026年10月底外，其他五人都會在今年11或12底任期屆滿。

▼6月5日　港大校長張翔在副校長風波首現身▼

+4

▼5月1日　內地遊客到香港大學參觀、打卡▼

+33
港大風波｜建制港大校友關注組發公開信　籲校委會與校長衷誠合作羅范椒芬等校友及前校委聯署對王沛詩失信心　籲特首平息港大風波港大風波｜張翔發電郵予教職員：校委會動搖港大學術自主百年基石港大風波後張翔首露面　與暫任副校蔡洪濱交流握手　未應記者提問港大風波｜事隔一周　港大官網更新　副校名單出現兩個版本港大風波｜高層爆內鬥　校監李家超：從新聞得悉　責成教育局了解港大風波｜ESG論壇出席名單刪除校委會主席王沛詩　原與張翔合照港大風波｜校網3日未更新副校名單　教育局不介入：院校自主聘任
香港大學
港大校委會
張翔