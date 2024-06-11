七一｜食肆推7.1折優惠　張宇人期望近3千間參與　遍佈港九新界

行政長官李家超今天（10日）宣布，為慶祝特區成立27周年，七一當日有連串活動及優惠，包括過千食肆提供優惠。「飲食界7.1回優惠活動2024」有8個餐飲及旅遊機構聯合主辦，參與的食肆會提供7.1折優惠。



今年七一是星期一，連同緊接的周末，港人可以自製長周末外遊。有餐飲業人士建議，政府如能加強宣傳七一飲食優惠，掀起氣氛及消費熱潮﹐將有助港人留港消費。



▼2023年參與七一優惠的食肆▼



行政長官李家超宣布的七一連串活動及優惠，包括港人在7月1日當天免費搭電車、輕鐵、部份港鐵巴士，3至11歲小童免費乘搭路線；康文署轄下部份設施免費開放；6月29日至7月1日海洋公園推出七折優惠；昂坪360長者小童票價低於三折等；過千食肆將提供優惠；香港機場、個別商場或街市亦會有優惠。李家超期望，市民能開心參與、享受優惠。

飲食界立法會議員張宇人的議員辦事處是「飲食界7.1慶回歸優惠活動2024」的官方統籌，八個餐飲和旅遊的機構參與協辦，將會為市民提供七一折優惠。該八機構包括，香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、稻苗飲食專業學會、香港餐飲聯業協會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會及優質旅遊服務協會。

▼ 2023年 七一前夕 ▼



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至於優惠力度，自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，無論套餐還是個別餸菜或飲品，無論是哪種類型推出，都會告訴大家有甚麼是七一折優惠，又說不排除有食肆做更大折扣：「無理由佢做六折、做五折我唔畀佢嘛！」

張宇人表示已經向業界大力宣傳，期望有接近3,000間食肆參與，無論早午晚餐、全港十八區，市民均能享有優惠。他又指食肆不計較利潤，但求帶動氣氛，希望港人留港消費。

張宇人期望，有約3000間食肆提供七一優惠，帶動消費氣氛。（資料圖片/黃浩謙攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受查詢表示，目前未完全掌握過千食肆中實際包括哪些餐廳，但相信與過往有參與的食肆相類近，會遍布18區、與市民相近。黃家和期望政府可以做更多宣傳，除幫補食肆外，也可以吸引更多遊客。