哀哉！豈能Relax！

不同文化、不同的工作環境，對Relax的解讀都有截然不同之妙處。



撰文：九龍東醫院聯網總監楊諦岡醫生



醫院的運作就好比機場一樣，不但繁忙、節奏快，在充滿挑戰的環境中，醫護人員保持正面、穩定的情緒，冷靜地以同理心為病人設想，找出解決問題的辦法，就是掌握到 Relax 的藝術。

2024年6月1日 晴

4:15am

我們一家四口在澳洲墨爾本乘車前往機場，準備搭乘6:20am的內陸航班往珀斯，並於中午12時正集合參與一早預訂好的遊珀斯必選「尖峰石陣沙漠」觀星團。雖然家人使用自助登機系統準備托運行李時，系統顯示「航班已關閉」的訊息，但經過一番冗長詢問後，終於有職員直接在終端機上輸入強制開放指令，順利將行李寄倉。我鬆了一口氣，因若有任何耽誤，就未必能夠趕上觀星團。

5:30am

安坐飲食區內等候時發現，航班資料電子版上的航班狀況資訊一般包括：正在登機、延遲、取消……諸如此類。但這裏會用Relax（放鬆）作為其中一項航班最新狀況資訊，我不禁會心微笑，非常欣賞澳洲工作文化與港式工作文化截然不同之處。

6:20am

我們仍在等待登機，但自己已經焦慮起來。電子版上預計起飛時間忽然改遲一小時，但航班狀況仍是Relax，簡直令我腎上腺素逐級飆升！加上之前托運行李時的奇怪「航班已關閉」訊息，滿腦子充斥着如何緊急應變去追趕行程，但家人的表情卻彷彿安慰我勿過份憂慮。

7:20am

晴天霹靂！我們航機狀況由Relax轉為「取消」！看見一班乘客開始走去航班服務枱方向，我們也立即衝去排隊查詢有關補救安排，並迅速上網尋找其他可飛抵珀斯的班機。經歷半小時的煎熬，終於輪到我們，但身後卻仍有百多位乘客非常耐心等待。職員告知，因為珀斯機場燃油管道出現壓力不足問題，無法為航機供油，所以暫停飛往珀斯，但航空公司今次不作任何轉機或賠償安排，因為責任問題在機場，不在航空公司！直覺這類事故聞所未聞，亦憂慮其他航空公司飛往珀斯的航班也會受影響。我們雖然不斷地在網上搜索有關珀斯機場事故的新消息，以便衡量應該如何應變，但始終找不到任何相關公告。

8:30am

我們已取回所有寄倉行李。當刻由於其他航空公司飛往珀斯的航班仍未有受事故影響通知，為了趕及觀星行程，只好不理價錢，最終取得四張最早飛抵珀斯的機票。再者，我用電郵與觀星團主辦單位聯繫，盼能取得領隊電話，以便預先告訴他，我們很大機會需要在珀斯租車趕上旅行團。

新購的航班原本9:15am 起飛，但瞬間就被改到9:45am，電子版上航班狀況仍然是Relax。老實說，看着Relax的感受很不是味兒。

9:55am

終於登了機，心情如釋重負，更自嘲杞人憂天。但過了瞬間，從機內望出窗口，連接機艙的天橋再緩緩移近，心中感覺不妙。隨後機艙廣播通知，珀斯機場因供油系統出現故障而在緊急搶修中，所有乘客要離開客機，而這班航機最終亦被取消，所有乘客需取回所有寄倉行李。我們被安排乘第二天早上航班飛抵珀斯。哀哉！沙漠觀星團泡湯了，實在豈能Relax！

中午時終於在網上看到珀斯機場行政總裁因機場全面關閉致歉的新聞。原來前一天傍晚就已經有航班因供油系統問題而延誤，所以當我們第一次寄存行李時得到的航班關閉訊息相信是由某高層發指令輸入系統的，只是前線職員未有被及時知會。

每次嚴重事故發生，應變方案總有疏漏，乃不爭事實。但我留意到這裏的人沒有出現爭先恐後，高聲辱罵的場面，反之他們多了一份沉默、冷靜和包容的內涵。這罕有的嚴重事故最終令超過一百班機被取消或延誤，但機場內的乘客和職員的反應，對不同服務業的使用者和提供者都有提醒作用。

醫院的運作就好比機場一樣，不但繁忙、節奏快，在充滿挑戰的環境中，醫護人員保持正面、穩定的情緒，冷靜地以同理心為病人設想，找出解決問題的辦法，就是掌握到 Relax 的藝術！



看來不同文化、不同的工作環境，對Relax的解讀都有截然不同之妙處。



醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

