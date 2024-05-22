工業化讓人類得以將冗贅繁複的工作交給機器去完成；人工智能(AI)的出現，則讓我們在揮動指尖之間，即可搜出海量的資料，或秒速成文兼製圖；亦讓「學富五車」、「七步成詩」的傳統價值成疑。



為人父母者，筆者經常在思考，未來世代的關鍵能力是什麼？哈佛大學變革領導中心主持人Tony Wagner指出，未來人才須具備四項核心技能：批判性思考（Critical Thinking）、溝通協調（Communication）、通力合作（Collaboration）及解決問題的創意（Creative Problem-Solving）。麻省理工學院名師David Nino則提出，學習能力、面對失敗的能力乃成功領導不可或缺的特質。



撰文：新界東醫院聯網總監及威爾斯親王醫院行政總監鍾健禮醫生



病人「情」書

上周舉行的「2024醫院管理局研討大會」，頒發年度傑出員工、優秀青年、團隊等大獎，是員工們的頭等大事。今年來自新界東醫院的得獎同事不約而同具備上述的特質，新鮮出爐的傑出員工 ─ 威爾斯親王醫院（威院）內科及藥物治療系病房經理馬楚芹，展現了南丁格爾的創新精神，協助醫院開拓新的肝炎服務，作為醫生與病人之間的橋樑，成為首位提供乙肝孕婦服務的護士。

另一位傑出員工得主是威院急症科二級病人服務助理常加生，他即使身處於繁忙的急症室，仍時刻未忘關顧病人，噓寒問暖，保持良好的溝通，他六次獲頒最受歡迎/優異病人服務助理，同時「帶新人」也有口皆碑，協助培訓超過40名新入職同事。加生透露「多關心、多溝通、多幫忙」，就是贏得人心的獨門秘方。

醫院需要精良硬件，惟萬劍歸宗，人依舊是關鍵所在。想像一下，也許有一天機械人醫生能夠精確預測病人剩餘的壽命，並全盤告知，但極可能淋熄病人的求生意志。而一位人性化的專業醫生，則會權衡輕重，會握著病人的手鼓勵道：「醫生一定會陪伴你走下去。」

新界東醫院聯網「2024年醫管局傑出員工、團隊獎、優秀青年獎等得主與管理層及同事合照。（醫管局圖片）

醫者仁心，並非純粹醫病，更多的是醫人、醫心。最近從不同渠道收到病人親手撰寫的書信，不約而同都是讚賞醫護人員，在提筆千斤重的今時今日，字字句句看來格外鏗鏘。在威院內科病房留院七天的葉哥(化名)來函致謝：「各位醫護從早到晚都不辭勞苦為市民服務，更不厭其煩地向年邁的病患講解他們的病況……約十位醫護人員用了近4小時悉心為鄰床的長者護理，直至晚上七時多才分批輪流食晚飯……我會尊稱該病房為「仁心病房」。」另一封信亦力讚威院內科病房的葉醫生及黃醫生，提供專業、貼心的治療服務，讓病人重燃希望。

病人的飛鴿「情」書紛至沓來。許多人憂心AI會取代不少工種包括醫生，但筆者相信，好的醫者擁有精進醫術的同時，必定人文價值並舉，理解人性、以人為本，這些都是機械人難以做到的「偷心」秘訣。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

