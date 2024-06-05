結合聯網力量　共創無限可能

新界西發展迅速，近年大型屋苑相繼落成，人口增長及老化兩個因素令區內公營醫療服務的需求不斷上升。綜合過去的經驗，有鑑於區內居民較為依賴公營醫療服務，新界西醫院聯網將會持續擴展服務，透過增加病床、加強手術服務及提升設施等，為病人提供更全面更優質的服務。



撰文：新界西醫院聯網總監王耀忠醫生



屯門醫院新產房已啟用超過一年，環境舒適，大獲好評。（醫管局圖片）

屯門醫院新手術室大樓擴建設施已陸續完成，其中位於九樓的產房啟用一年多，得到大部分產婦及家屬非常正面的回應；急症室擴建部分亦啟用將近一年，原有的急症室正分階段進行翻新，期望在明年初可全面投入服務。

要令硬件設施發揮作用，當然少不了背後的一班功臣。在此先感謝新界西各同事過去的腦力、努力和勞力，不只完善日常的工作，更放眼改善醫院和病人的未來醫療服務。

上月醫院管理局舉行研討大會，專家雲集進行交流，大會亦同時公布今年的傑出員工、團隊獎及優秀青年獎得主，新界西醫院聯網的同事於頒獎禮中亦得到肯定。

新界西醫院聯網員工獲得嘉許，同事非常歡欣。（醫管局圖片）

十年磨一劍，上台領獎的時間只短短數分鐘，背後卻是多年的汗水。獲得傑出團隊獎的新界西醫院聯網急性中風綜合治療團隊，十多年前開始策劃全面的屯門醫院中風治療，並將其擴展至涵蓋整個聯網。2017年成為全港首個可提供24小時靜脈溶栓治療的醫院聯網，團隊其後亦逐漸展開24小時全天候取栓治療服務。能夠成功開展「跨院」、「跨部門」、「跨專業」的整體全人診治，過程中同事緊密協調、磨合，成功解決大大小小不同的挑戰。

屯門醫院新手術室擴建大樓的設施已陸續進駐。（醫管局圖片）

走過重重困難，結合新界西醫院聯網三間急症醫院團隊的力量，為的是完善區內的醫療，新界西的急性中風綜合治療團隊獲頒傑出團隊獎，實至名歸。未來我們將陸續提供更多元化的醫療服務，其中屯門醫院將設立神經系統疾病綜合醫療中心，結合科研、科技及人才，發展一站式神經醫學綜合服務。

未來既有挑戰，也充滿機遇，聯網會繼續以無比信心，肩並著肩，共同創造豐盛未來。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

