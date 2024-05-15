醫管局研討大會冠蓋雲集 邁步醫療創新里程
過往我們多番談論的人工智能技術（AI）和數碼化智慧項目，在不少醫院已應用了一段時間。整合所有智慧元素加上引入新型醫療科技，建立綜合服務模式，做到讓「智慧更上一層樓」，這更會是未來發展的大方向。
撰文：醫院管理局研討大會程序委員會主席蘇潔瑩醫生
醫院管理局每年5月都會舉行研討大會，今年的研討大會明日起一連兩天於香港會議展覽中心舉行，超過160位來自海外、內地和本地的專家會於約60個分節中擔任講者，就不同專題與會眾分享專業意見和經驗，參與的講者是歷來多。醫管局多年來積極推進科技發展，取得顯著成果，我們將再進一步引進新型醫療科技，而今次研討會重點之一亦是討論及分享這個議題。
東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）神經外科兩年前設立複合式手術室，設有高規格的術中電腦掃描造影系統及機械臂血管造影機，很多相對複雜的神經血管手術，都需要配合放射診斷及介入治療進行。複合式手術室可支援相對複雜、緊急和需要放射介入治療的手術，以往要分開不同專科及程序進行的神經血管治療，現在可於手術室內，由跨專科團隊同時合作進行，省卻將病人來回運送至放射科，節省時間、提升手術準繩度及病人安全。
除了設立複合式手術室，東區醫院亦同時使用AI作中風個案篩查，協助檢視電腦掃描造影影像，篩查及識別中風病人。為讓跨團隊能於術前進行模擬訓練，醫護團隊會運用3D打印技術，配合真實的電腦掃描（CT）、磁力共振（MRI）和正電子電腦掃描（PET-CT）數據，根據病人的手術位置預先製作3D模型，進行模擬訓練，這有助更精準和高效率計劃手術路徑，令手術更安全，減低併發症風險。
醫管局「以人為先」，致力建立面向未來的工作團隊，以把握新科技世代的機遇，塑造持續優質的臨床培訓和醫療服務。以上種種的新型醫療科技，為神經外科建立「綜合服務模式」，整體優化複合性神經血管服務，正正與我們的宗旨相輔相承，以病人為先。
每年的醫管局研討大會，亦是肯定和表揚傑出員工的重要場合。今年合共有22位員工及7個團隊獲頒傑出員工、團隊及優秀青年獎。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。