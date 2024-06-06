控煙｜禁「火車頭」存執法難度放中期探討　長遠考慮年齡劃線禁售

政府今日（6）公布多項控煙政策，除短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等，但須在短期措施實施後，預計2026年才考慮，因禁「火車頭」在執法存在挑戰，會花時間檢視外地類似法規執行情況再做決定。



另外，政府指長遠探討為某年齡段「劃線」，禁止向某日期後出生人士售賣煙草產品，考慮到該措施有較大爭議，故放在長期目標。



▼6月6日 政府公布10項短期控煙措施▼



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醫務衞生局局長盧寵茂今宣布，經諮詢有90%人支持再降香港吸煙率，考慮各方意見後，分短、中及長期考慮。他稱短期的10項措施會在今年內交立法會修例，目標今個立法會年度通過；中期會檢討短期措施成效，料2026年考慮，長遠則會探討更深遠措施，目標是無煙香港。

就中期措施方面，醫務衛生局副秘書長李力綱稱會探討禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙。他解釋，不少人討厭二手煙，但禁「火車頭」在執法上存在挑戰，會花時間檢視外地類似法規執行情況再做決定。

調查有85%受訪市民支持禁「火車頭」，惟仍列中期措施，李解釋，深入研禁「火車頭」後，認為要花時間考慮操作情況，包括如何定義「邊行邊食煙」，強調要執法謹慎避免誤會爭執：「點移動為之步行，步行停低，執法操作又點？」

▼6月6日 政府公布10項短期控煙措施▼



其餘中期措施包括規定煙草產品需擺放於顧客無法看見及觸及的地方，並加強措施以確保零售點遵守各煙草產品的銷售限制。

長遠方面，李稱未來會考慮「劃線」，即禁向某一日期後出生的人售賣煙草產品，引入與世衞建議水平或通脹掛鈎煙稅調整機制，並定煙草產品規格限制，包括尼古丁含量、煙支標準化外觀。

盧寵茂補充，「劃線」出生年齡禁售煙是較終極手段，延長下去即等於全面禁止吸煙，政府已全面考慮全世界經驗，考慮到該措施有較大爭議、執行情況等，故放在長期目標。

至於是否本屆政府內能做到「劃線」年齡禁售，盧稱今屆政府任期至2027年6月30日，「唔會話一定唔會，但睇時間性、中期都在2026年，所以長期是更長遠。」