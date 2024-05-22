拆局｜政府公開港大牙科學生臨床培訓未達標　修例強制實習屬補救

醫務衞生局周二（21日）公開掩蓋十年的秘密，本港唯一、香港大學牙科學院的牙醫學士學位課程，被牙醫管理委員會發現學生臨床培訓未達標，情況至少持續12年，院方過去十年未有遵照要求改善，瀕臨被牙管會取消認可。



港大校方、牙醫學院、牙管會過去對此諱莫如深，學生、以至立法會議員並不知情，而政府料至2022年尾才獲知會。事件之所以曝光，是因為政府提出修例，規定牙科畢業生需在指明機構實習一年才可以註冊執業，但矛頭卻指向政府欲強制畢業生在公營機構服務以填補人手，事態發展開始「走歪」，當局始決定公開內情。當中最震撼是原來有牙科學生甚至未有實際進行過個別牙科程序經驗，紙上談「牙」，而當局提出修例，正是要被免牙管會取消認可該課程而引致的嚴重後果。



港大牙科自2016年連續3年排名全球第一後，2019年首次跌出三甲以外，排第4位。（資料圖片）

修例後學生入學7年後才能執業 議員學生質疑動機

醫務衞生局3月底向立法會提交文件，建議修訂《牙醫註冊條例》，規定本地牙科畢業生及非本地牙醫，需要在指明機構實習一年，經評核後才能註冊執業。現時本港只有香港大學牙醫學院提供6年制牙醫學士學位課程，新修訂意味入讀6年後再加上實習一年，合共7年才能取得執業資格。

實習安排引起業界的討論，以為政府要用強制畢業生實習，來紓緩公營牙科服務人手不足問題；而在早前立法會會議上，有議員及牙醫學院學生也質疑當局加插這個安排的動機。

消息人士指鑑於議員及學生反應，形容事態再發展下去，將影響修例，因此醫務衞生局周二主動公開掩蓋十年的秘密，相信學生及議員也一直不知情，因港大牙醫學院及牙管會過去一直沒有公布。

政府建議修例，牙科畢業生需要在指定地點實習一年才能執業。（資料圖片）

牙管會一再要求改善臨床培訓 課程認可瀕臨被取消

醫務衞生局披露，牙醫管理委員會自2012年起，就港大牙醫學士課程每5年進行一次評審工作。

一．牙管會在2014年發出的評審報告指出，學院未能提供完整記錄顯示牙醫學士學生的臨床技能培訓情況，更未能即時補充獲牙管會接納的資料記錄；

二．2019年發出的第二次評審報告再指出，學院有必要提升學生的臨床技能培訓及經驗，因而對該課程只給予有條件保留認可，並要求學院積極跟進相關建議及提交年度報告；

三．局方2022年11月獲牙管會知會，表示當時正進行第三次評審工作，惟根據學院提交的資料，發現學院跟進改善建議未如理想，特別是落實臨床訓練明顯不足，使畢業生進行牙科程序的臨床經驗差異極大；學院未能證明全部畢業生均已完成所有必修牙科程序的臨床練習宗數要求，而且其記錄更顯示個別學生甚至未有實際進行過個別牙科程序經驗。

消息指，牙管會一旦不再認可港大牙醫課程，畢業生即使完成6年課程，畢業時無法向牙管會註冊成為執業牙醫，必須一如海外受訓牙科畢業生應考執業試，難以確保會否通過。

國際高等教育機構QS的「世界大學學科排名」，香港大學牙醫學科10年內8次打入全球三甲。（港大牙醫學院圖片）

盧寵茂曾親自到牙醫學院了解 明言拒「手藝」未達標的人執業

消息透露，醫務衞生局局長盧寵茂在收到牙管會知會後，曾親自到港大牙醫學院菲臘牙科診所了解，明言不能讓「手藝」未達標的人執業，甚為關注個別學生並無進行過個別牙科程序經驗。

當局因而提出修例，要求畢業生參加一年實習安排，以免牙管會取消認可課程而出現嚴重後果。由於應屆學生即將畢業，因此才定由明年才實行。

消息人士指出，不明白牙醫學院為何寧接受有條件認可，卻拖了十年仍未改善，估計是結構性及課程問題。

公營牙科服務需求大。（資料圖片/廖雁雄攝）

6年課程改「5+1」 牙醫學院將被減一年資助

畢業生要多等一年才能執業，是否可以將課程改為「5+1」，即5年課程加一年實習，以維持6年畢業及執業？消息人士指出，若作此改動，牙醫學院就會少了大學教育資助委員會（UGC）一年資助，故此要看學院是否同意。

港大牙科曾名列世界第一 惟評審無計算臨床教學因素

香港大學牙醫學士課程是本港唯一牙科課程，過去10年有8次在世界大學牙科排名躋身三甲，2024年被評為全球第三位，過去曾蟬聯首位，為何又會面臨被牙管會「搣柴」？

原來排名只會評核大學教授水平、國際化程度、教授論文數量和被引用次數，再加上畢業生薪酬水平等，來計算綜合分數，香港執業牙醫月薪十萬、八萬，有利排名。但這項方程式偏偏就沒有計算臨床教學與臨床培訓因素，所以未能反映牙管會報告提出的問題。