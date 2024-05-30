房委會零售設施空置率升　容海恩倡效法領展引獎賞促銷活動增人流

署理房屋局局長戴尚誠周三（29日）公布房委會截至4月底的零售設施空置率為3.92%，新民黨立法會議員容海恩今日（30日）在《千禧年代》中表示，早前視察博康邨商場街市，發現其中央位置賣菜、肉、生果的檔戶全「吉」，只剩下周圍食店等，令街市人流愈加地少。她建議房委會參考領展營運策略，加入獎賞及促銷活動以增加人流。民建聯立法會議員劉國勳則建議引入中期檢討機制，為所有商戶重新評估租值，以減輕其在如今營商環境下的租金負擔。



截至2024年4月底，房委會轄下零售設施空置率為3.92%。（資料圖片/張浩維攝）

容海恩形容街市「十室九空」 中央位置的菜、肉、生果檔全「吉」

署理房屋局局長戴尚誠昨日（29日）在立法會回應議員質詢時指出，房委會轄下的零售設施空置率為3.92%，對比私人市場的6.6%零售設施空置率，房委會商舖的賃情况「仍算相對理想」。

新民黨立法會議員容海恩今日在港台節目《千禧年代》中表示，近月接收到不少公共屋邨的商戶、居民向其反映街市人流差，而她在視察不同房委會商場的街市後，形容是「十室九空」。

她舉博康邨商場街市為例，房委會指空置率只有2成，「睇落去好似唔係咁差」，但街市中央位置賣菜、肉、生果的檔舖都空置了，只剩下圍邊的食店、衣服店等小店，她認為這會導致商場「愈嚟愈冇人行、少人流」，進一步令整個街市的生意都變差，直接影響地區經濟。

容海恩指，房委會需引入多元化的商舖，以免同一商場下的店舖出現惡性競爭。（資料圖片/廖雁雄攝）

容海恩建議政府參考領展做法 引述羅淑佩提議街市設綠在區區引人流

她認為，房委會的商業租務小組有責任刺激人流，「政府應該諗，唔應該話市場經濟就淨係叫啲商戶自己諗」，但她表示，「唔覺得佢好有策略性咁做」；她建議房委會可用更多商業思維去思考改進方法，例如可仿效領展商場的做法，引入其營商手法，如獎賞、促銷的措施及加强商戶聯繫等。

此外，容海恩提及上星期與房屋署署長羅淑佩巡街市時，羅淑佩提議可在街市設立綠在區區回收點以吸引人流，她亦認同此做法，因她認為要第一步是要先吸引到人流到商場和街市。

劉國勳：有商舖入不敷支唔開店「當貨倉擺貨算」 居民消費選擇減少

至於民建聯立法會議員劉國勳則指，雖然房委會用私人市場的零售設施空置率做比較，但房委會的角色與私人市場不同，私人市場追求利益極大化，但房委會則有責任要照顧民生需要。

他表示，粉嶺皇后山邨商場有3成都是吉舖，更有剪髮店因每日只得幾百元收入，未能應付近9萬元的租金，而選擇不開店，「當貨倉擺貨算」，這會令屋邨居民的消費選擇減少。此外，他亦認為房委會計算空置率的方法或不正確，「凋空12個月先叫空置」，這已比正常商店進駐、裝修所需的時間長得多。

劉國勳表示，房委會為旗下商場積極招標、尋找潛在客戶是其基本工作；他亦留意到現時進駐商場的連鎖商店愈來愈多，因而擔心小店生存空間被壓縮。（資料圖片/夏家朗攝）

大環境下普遍商戶面對相同經營困境 建議引入中期檢討機制 重新評估店舖租值

他建議房委會引入中期檢討機制，根據每戶商舖的營運情況重新評估其租值，讓生意較差的商戶可減租；他認為此舉不會對其他商舖的投標者不公，因現時非只偏幫個別商戶，而是在這大環境、北上消費的風氣下，普遍商戶都面臨同樣的經營困境，所以為整體提供支援措施並非不公平。