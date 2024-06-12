港大生涉宿舍非禮組媽　多番靠近被拒　被告疑自稱大抽後拿出下體

港大生涉在學生宿舍內非禮迎新營認識的「組媽」，他否認指控，案件今(12日)在東區法院開審。女事主稱她搬離宿舍前與宿友們開派對至早上，大部份宿友都離開或睡著後，她繼續收拾，被告走近她，她並覺下身有硬物頂了一下，她即後退並藉機叫一名宿友帶走被告走。惟被告不久後折返並說：「如果我好大抽呢？你幫我解決咗先啦。」然後從短褲拿出已有反應的下體，事主立即把被告趕走，並稱事件對她而言衝擊太大。同日她向男友提及事件，數月後終決定報警。



被告潘啟堯（21歲，港大學生），被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間兩度非禮X。

被告潘啟堯被指在港大宿舍非禮「組媽」，案件在東區法院受審。

與被告關係良好但無試過單獨見面

事主X供稱，她於2018年入讀港大並住在李兆基堂；被告則於2021年8月成為宿生，X在迎新活動認識被告，是他的「組媽」。X形容，案發前她與被告關係良好，會一起參加迎新組的聚會，但從未試過單獨見面。

開歡送派對喝酒聊天至清晨

X指她自2018年起一直住在李兆基堂，直至2022年1月遷出。案發前一晚，有宿舍朋友為X辦歡送派對，眾人一起晚飯後，翌日凌晨在宿舍茶水間喝酒聊天，被告亦在場。X因腸胃較差，未有喝太多酒。眾人喝至早上7時許，X打算回房收拾行李，其他人覺得「未玩夠」，提議到X房內繼續喝酒，好讓X收拾物品。

X收拾時被告一直問要否幫忙

X指她與被告及3名宿友在她房內繼續喝酒，其中二人因感疲倦先離開，房間只剩下X、被告及另一名宿友，後來該名宿友因喝太多酒而睡著。X繼續收拾行李時，被告跟著她在房內走動，並問她是否需幫忙，但X正在收拾內衣褲，故拒絕了被告。

覺背部有硬物頂了一下

X之後走到書桌，在書櫃拿取書本時，覺到有人緊貼她的背部，並有硬物在其下背近臀部位置「頂」了一下，並持續在同一位置上下郁動近3秒。X覺得不適，轉身見到被告近距離面向她，她意識到被告用下體碰她便即後退，並問被告：「做咩呀？」被告稱只是想替X收拾。

被告潘啟堯與事主X在迎新營認識，X是被告的「組媽」。（資料圖片）

X稱覺被告行為核突反應唔到

X說當時：「唔係好反應到。」覺得被告行為「好核突」，嘗試叫他帶房內另一宿友離開，但被告堅持替她收拾。X不知如何打發被告，便坐在床邊繼續收拾物品，被告即坐到她旁並把手搭在她的腰間。

覺被告對答清晰不似酒醉

X覺得被冒犯即揈開被告，著他幫忙扔垃圾。被告照辦，X趁被告行開時叫醒另一名在房內睡著的宿友，並說：「Kenneth唔掂喇，開始郁手郁腳，快啲帶佢走。」被告早上8時許與該宿友離開。X指被告一直對答清晰，不覺他有酒醉。

X故意致電男友被告仍未走

然而在約8時45分，被告再到X的房間想取回水杯。X把杯子遞給被告，被告再問她是否需要幫忙。X當時準備出門與男友見面，多番拒絕被告，被告追問：「你好趕時間咩？好趕住交人咩？」X說她約了男友，並在被告面前致電男友，希望被告知難而退。

覺被告暗示其性器官很大

被告在X結束通話後，仍留在房中，更嘗試走近她，並問：「你真係好趕時間咩？如果我好大抽呢？你幫我解決咗先啦。」X理解被告暗示其性器官很大，想與她發生性行為。X覺得被告「好過分、好核突」，怒斥說：「你當我係咩？」被告沒有收斂，甚至從短褲拿出下體。

X稱見被告下體覺害怕又憤怒

X見被告下體有反應，感到十分害怕，憤怒地對說：「我數三聲，你即刻走，如果唔係我就大嗌！」X開始倒數之時，被告逐步退回房門，一邊問：「係咪嬲呀？你唔會同其他人講㗎可？」之後X將下體收回褲中並離開房間。X指被告的說話對她衝擊很大，X說：「本身係朋友，冇諗過可以講啲咁核突嘅嘢出嚟。」

X下午仍感緊張和亂未打算報警

被告離開後，X鎖上房門收拾物品後即出門往見男友，不過她未有即時告知男友被侵犯一事，因為她仍感害怕，未能組織事件始末。同日下午，X在男友家午睡後，見心情平復才把事件告知男友，惟她當刻仍很緊張及好亂，並未打算報警。

數月後見被告仍覺不舒服

X於2022年1月如期遷出宿舍，同年4月尾與被告在宿友聚會再見面時，仍覺得「唔舒服」，便鼓起勇氣與相熟宿友提起非禮事件，終在宿友建議下報警。

案件編號：ESCC2419/2023