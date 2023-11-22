內地男「扮女人」潛入大學女生宿舍下場慘　打直進去打橫抬出來

情侶分手，本該好聚好散。



海南三亞一名男大生，為了求女友回心轉意，竟男扮女裝潛入女生宿舍。

最終他被校方人員電暈制伏抬下樓。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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網傳影片顯示，在一學生宿舍樓內，有保安手持棍棒物站在一宿舍門口，與另外一名工作人員，抓住一名頭戴假長髮男子，並將之雙手反捆帶出。

另一則影片中，該校保安和工作人員則抬著男子匆匆下樓，宿舍外已有救護車、警車待命，警示燈不停閃爍在暗夜中格外醒目。

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據《極目新聞》報導，該起事件發生在11月18日晚間，事發地點實為三亞航空旅遊職業學院。

該校工作人員20日回應稱，涉事強闖學校的男子為外校學生，事發後學校保安將他帶離，並當場報警處理，沒有人員在事件中受傷。

目前該男生已被派出所帶走，學校領導也在一直跟進處理，至於網傳闖宿舍原因是否真實，工作人員表示，具體情況正由派出所進行調查。

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相關新聞引發網友熱議，不少人直呼「活該！電得好」、「女孩子受到驚嚇自衛反擊很正常吧」、「保安抬垃圾的樣子真是辛苦了哈哈哈哈」。

不過也有人為校園安全表示擔心，「學校宿舍最好還是改成刷臉的門禁吧，這男扮女裝就可輕鬆潛入，想想就好可怕」。

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