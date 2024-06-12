正生停辦｜董事會再發聲明　稱只是暫時停運非執笠　信任警方處理

正生書院早前宣布下月7日停運，正生會新董事會曾發聲明稱因銀行戶口400萬資金被警方凍結、被政府及社署等欠錢故決定停運，政府隨即譴責正生會混淆視聽，強調無部門拖欠正生會款項。



正生會新董事會今日（12日）再發聲明，強調是因經濟困難暫時停運，非外界指「執笠」，又指信任警方處理正生會帳戶安排，正因如此才負責任暫時停運，做法非出於惡意，會以謙卑態度接受政府部門指正。



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董事會發表的新聲明，重申被通緝的林希聖和陳兆焯已經與該會完全沒有任何關係，也無權指導新任董事會的任何決策，過去前董事會的一切決定及行為，也與新任董事會無關。

聲明表示，正生書院安排是因經濟困難，暫時停止運作，並非外界傳言中的「執笠」，董事會已通知教育局。

董事會在聲明指出，對警方處理正生會帳戶的安排表示信任，又稱正因如此才決定暫停正生書院運作，強調「這絕非出於惡意」，並形容是以負責任的態度，根據實際情況作出了考慮。

該會又說，在各種條件限制下，新任董事會必須做出緊急而務實的決策，並且以謙卑態度，接受香港特區政府相關部門指正和聆聽社會各界的寶貴意見。

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正生會新董事會上周六（8日）曾發聲明，稱停運皆基於對實際資金被凍結、拖欠、封堵情況而經出席董事一致議決後的「痛苦、無奈決定」。

聲明就近日有質疑正生會流動資金短缺之說作澄清，指會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結、政府拖欠工程費用350萬、社會福利署亦拖欠會方60萬，會方擁有資產物業，亦願以最大誠意出售物業渡過難關，前題是警方解凍會方戶口，讓書院能正常運作。

政府發言人隨即強烈譴責正生會聲明企圖混淆視聽，批評其本身不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門，強調無政府部門拖欠正生會任何款項。

政府發言人當時稱，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，警方以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲得資金營運，但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜。

▼1月18日 警方公布拘捕基督教正生會董事▼

