正生停辦｜斥混淆視聽　港府：林希聖陳兆焯不願調資金回正生書院

正生書院宣布下月7日起停止運作，新任正生會董事會周六（8日）發聲明，指會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結，又被政府拖欠工程費用350萬，社署亦欠會方60萬。港府今（9日）強烈譴責正生會聲明企圖混淆視聽，指正生會本身不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門，強調並無政府部門拖欠正生會任何款項。政府發言人指，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜。



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正生聲明稱400萬流動資金被警凍結 政府欠工程費350萬

新任正生會董事會包括主席劉民和及副主席蕭如發周六下午發聲明，指現時的正生會董事會所作一切決定，包括暫停正生書院運作，皆基於對實際資金被凍結、拖欠、封堵情況而經出席董事一致議決後的「痛苦、無奈決定」。

聲明就近日有質疑正生會流動資金短缺之說作澄清，指會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結、政府拖欠工程費用350萬、社會福利署亦拖欠會方60萬，會方擁有資產物業，亦願以最大誠意出售物業渡過難關，前題是警方解凍會方戶口，讓書院能正常運作。

港府強調無政府部門拖欠正生會任何款項 強烈譴責聲明圖混淆視聽

港府今凌晨回應時強烈譴責正生會聲明企圖混淆視聽，批評其本身不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門，強調無政府部門拖欠正生會任何款項。

港府稱林、陳辦好手續更改銀行帳戶簽名便可有助解決問題

政府發言人指，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，警方以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲得資金營運，但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜。

只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題。 政府發言人

港府指林、陳不願調撥資金回香港的正生書院 正生停運兩人責無旁貸

政府發言人指，正生會至今未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任，對林希聖和陳兆焯二人捲款而逃，不願調撥資金回香港的正生書院，行為卑劣，政府予以強烈譴責，並指正生書院停運，他們責無旁貸，又呼籲潛逃者應該早日回港自首，接受調查，並將他們早前挪取的鉅款再次投入正生書院。