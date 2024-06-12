港大生涉非禮組媽　聆聽心事或令被告會錯意　事主稱無越朋友界線

港大生涉於學生宿舍內非禮「組媽」案今（12日）午續審，辯方盤問女事主時，提到事主曾向被告介紹工作，被告亦曾與她分享心事，有機會令被告「會錯意」。事主則指，傾訴在宿友之間屬常見之事，強調她對待被告的方式沒有越過一般朋友的界線。辯方又稱，被告案發時或曾說：「你幫我解決咗先啦。」但從沒拿出陽具。X否認，直言當時已感到被羞辱，所以立即著被告離開她的房間。



被告潘啟堯被指在港大宿舍非禮「組媽」，案件在東區法院受審。

X稱住宿期間與被告無太多交雜

事主X下午接受辯方律師盤問時指，被告於2021年8月入住宿舍，但她自9月起甚少回宿舍，故與被告沒有太多交雜。由被告入住直至X遷出的4個月間，X只見過被告幾次，二人主要靠社交軟件通訊，X曾問被告宿舍保安當值的事宜，以便帶朋友進宿舍，亦曾向被告介紹工作。被告另曾與X分享心事，但X指這是宿友之間常見問題，任何宿友找她傾訴，她都願意聆聽。

X強調曾拒絕被告幫忙收拾

談及案發當晚，X指她與宿友喝酒期間，被告曾一度離席。當時宿友著X叫回其他已離席的宿友，X發訊息問被告是否離開，被告隨後回來，並與另外數名宿友到了X的房內繼續喝酒。辯方指X很樂意被告幫忙收拾行李，X否認，強調她曾拒絕被告幫忙，亦曾提議被告與另一宿友回房睡覺。

辯方指被告並非有意用下體碰X

辯方質疑，被告當日在房內並非有意用下體碰X後背，X不同意，指她已即時後退，清晰表明她拒絕被告行為。及後被告再次折返X的房間，續問需否幫忙收拾行李，X稱當時感到不耐煩，語帶憤怒向他表示約了男友見面，並當面致電男友，但被告未有知難而退，更從褲中取出陽具。

辯方指被告無拿陽具出來

辯方又指被告可能曾向X說：「你幫我解決咗先啦。」但從沒拿出陽具。X否認，並稱她當時感到被羞辱，遂叫被告立刻離開，被告逐步退至房門，所以她沒有大叫。她又重申，當時被告走路姿勢無異，而且對答如流，故相信他沒有醉酒。

X強調無作超越朋友的行為

辯方提到，X曾向被告介紹工作、又與聊天等，導致被告「會錯意」以為X對他有意思，X說不能排除這個可能性，但強調只以對待一般朋友的方式對待被告，無做任何令人「會錯意」的行為，並說：「我嘅行為冇越過朋友嘅界線。」

被告潘啟堯（21歲，港大學生），被控於2021年12月31日，在香港大學李兆基堂某房間兩度非禮X。

案件編號：ESCC2419/2023