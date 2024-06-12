澳門大三巴牌坊疑遭雷劈掉下小石塊　暫停開放進行調查

近日惡劣天氣頻繁，澳門大三巴牌坊今日中午（12日）疑因雷閃掉落小石塊，事件無人受傷。澳門文化局會檢查大三巴的外牆，跟進石塊原來位置及調查成因，需確保沒有其他裂紋及鬆脫等，才會重新開放。



至於網上流傳相片指，該小石塊由於雷擊所致，當局表示仍在調查成因，澄清大三巴頂部的缺口一直存在，相片中的石塊並非今日掉落。



需檢查確保沒有裂紋及鬆脫始重開

澳門文化局今午公布，因惡劣天氣及雷閃，聖保祿學院天主之母教堂遺址、大三巴牌坊沉浸式數字體驗展展館，及天主教藝術博物館的電力受到影響，現時暫停開放，並進行安全檢查及維護。當確認安全後，將重新對外開放。

澳門文化局局長梁惠敏表示，今日中午曾下起大雨，一塊小石塊掉在大三巴牌坊前，事件無人受傷。當局會初步檢查整個大三巴外牆，跟進石塊原來位置及調查成因，若得出結果會對外公布。至於大三巴牌坊何時重新開放，則要視乎檢查結果而定，需確保沒有其他裂紋及鬆脫等情況。

澳門文化局局長梁惠敏。（澳門新聞局相片）

文化局派無人機拍照 工務局了解情況是否異常

小紅書近日有影片拍攝到，大三巴牌坊頂部出現一個明顯的缺口，地上則放有一塊疑似脫落的石塊，而標題更稱大三巴被雷電劈掉一塊石頭。梁惠敏澄清指，網上流傳的相片並非今日掉落的石塊，而大三巴頂部的缺口一直存在。因此為確定該小石塊是否由大三巴牌坊上方掉落，當局已派員以無人機拍照，經對比後，已確定小石塊並非由該缺口掉下來。

梁惠敏並指，已要求工務局調動監察中心的數據，了解情況是否異常。局方仍在調查石塊掉落的原因，未能確定因雷撃所致。

遺址原為聖保祿教堂 1835年大火燒剩現有「牌坊」

據文化局資料，大三巴牌坊是「聖保祿學院天主之母教堂」正面前壁遺址。聖保祿教堂附屬於聖保祿學院，該學院於1594年成立，1762年結束，是遠東地區第一所西式大學，設文法學部、人文學部、倫理神學部等。

聖保祿教堂於1602年開始修建，現在牌坊左側還存有當時的奠基石。整個建築工程於1637至1640年間才完全竣工，目前所見的教堂前壁就是最後落成的部分。1835年一場大火燒毀了聖保祿學院及其附屬的教堂，僅剩下教堂的正面前壁、大部分地基以及教堂前的石階。自此之後，這裏便成為世界聞名的聖保祿教堂遺址。教堂後部遺址於1837至1854年被用作埋葬教士的墓地。

本地人因教堂前壁形似中國傳統牌坊，將之稱為大三巴牌坊。1990至1996年間，澳門政府對聖保祿教堂遺址進行考古、修復及再利用工程，由葡國建築師負責策劃和設計，多位考古學家、歷史學家和博物館學家參加工作，經過五年考古、勘察及建造，建成一間博物館，於1996年10月落成。