澳門通關｜旅客周末逼爆大三巴及手信街　商戶冀新年生意更好

澳門與香港於1月8日免檢疫通關，大三巴及手信街周末都逼滿了遊客，手信店及藥房都有不少生意。澳品薈是位於手信街的一間澳門品牌展銷中心，負責營運的澳門廠商聯合會副理事長馮嘉林指免檢疫通關後人流相差好遠，形容「日日高」，認為到農曆新年入境的港人會更多，銷售額會更好，尤其是零售業會有很大幫助。



上周六萬名港人湧入澳門

澳門與香港於1月8日免檢疫通關，上周六（14日）就錄得過萬港人入境澳門，整體入境人數更達55,000人，上周末各個旅遊景點都人頭涌涌，特別是大三巴及手信街都逼得水泄不通，大三巴逼滿了打卡的市民及旅客，手信街的手信店亦逼滿了選購手信的客人，附近一帶的藥房亦有不少生意。

旅客走入社區遊覽料刺激社區經濟

澳品薈是位於手信街的一間澳門品牌展銷中心，負責營運的澳門廠商聯合會副理事長馮嘉林指免檢疫通關後人流大增，「日日高」，與之前相差好遠，特別是星期六錄得逾5萬人入境，當中超過一萬人更是來自香港，接近整體五分一。

他認為到農曆新年入境的港人會更多，銷售額會更好，尤其是零售業會有很大幫助。他提到旅客的消費模式有轉變，以往較多會留於酒店區消遣，但現在的旅客較多會到社區遊覽，有助於刺激社區的經濟，對中小企而言是一件好事。

栗子檔周老闆慨嘆顧客少：望同影相就有

不過在手信街的栗子檔的周老闆則慨嘆因為時令問題，現在才放寬對他的生意未見有很大幫助，「望同影相就有，買嘅都多咗但唔係多好多。」他提到當時爆發疫情直情零生意，「一日咋，完全冇人，成條街都冇人，好誇張。」他希望新年會再有更多人再到澳門，即使對生意未必有大幫助，見到街頭熱鬧氣氛亦可令他更開心。