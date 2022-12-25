港澳通關直擊｜大三巴手信街過半店舖關門　餅家生意暴跌九成

踏入普天同慶的佳節，澳門今日（25日）街上人流仍然稀疏，《香港01》直擊大三巴牌坊一帶，發現旅客相比疫情前劇減，手信街更有半數店舖停業。有店主表示，疫情爆發後生意額已暴跌九成，「可能10萬生意變咗1萬」，僅靠熟客光顧支撐，並以網購形式苦苦經營，期望在捱過「最後的陣痛」後，經濟重新復蘇。



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鉅記及咀香園餅家分店停業

澳門疫情大爆發，聖誕節下午大三巴牌坊不再如疫情前人頭湧湧，記者目測手信街約有一半店舖關閉，部份因人手不足而停業，部份已結業待租。其中知名餅度鉅記及咀香園餅家分店，或以豬扒包為賣點的小食店亦停業。

在手信街共有3間分店的「鳳城利來手信」，負責人梁先生透露，已有約80%員工確診，而自疫情爆發後旅客劇減，生意額已暴跌九成，「可能10萬生意變咗1萬。」

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手信街有約40%店舖倒閉

梁估計大三巴的人流，相比疫情前僅得20%人流。不過疫情爆發近3年，手信街已有約40%店舖倒閉，同時近日大量澳門居民確診以致店舖停業，因此市況更為冷清。

他相信港澳通關後生意額肯定有幫助，惟目前受班次限制，加上部份旅客擔心疫情，不願冒險旅遊，因此仍未迎來爆發式增長。

「鳳城利來手信」負責人梁先生透露，自疫情爆發後旅客劇減，生意額已暴跌九成。（歐陽德浩攝）

靠熟客及網購苦苦經營

惟不幸中的萬幸，梁先生指過去積累大量熟客，能透過線上渠道光顧，讓生意得以繼續經營。「托賴自己之前幾十年嚟，積累落嚟嘅熟客為主，維持到生計。蝕就一定蝕喇，但蝕少啲囉。」

他亦觀察到港澳兩地的投資者，正密鑼緊鼓計劃租舖，業主亦考慮按現實人流加租，因此對前景充滿信心，期望在捱過「最後的陣痛」後，經濟後能重新復蘇。

來自廣東江門的方小姐笑指已做好確診的準備，「唔擔心，就係要玩，覺得（確診）係遲早嘅事。」（歐陽德浩攝）

內地旅客做好確診的準備

大三巴的旅客以內地人為主，未見港人蹤影。來自廣東江門的方小姐，10多年前曾遊澳，指當時人山人海，現在卻變得冷清，但她坦言更喜歡人少的景點。雖然澳門疫情大爆發，但她笑指已做好確診的準備，「唔擔心，就係要玩，覺得（確診）係遲早嘅事。」

12月25日，澳門爆疫下情況：

