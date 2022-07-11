澳門停市｜再增59宗確診　物資商舖設人流管制　大三巴前人流稀少

澳門疫情持續，澳門昨日（10日）合共新增59宗確診，自上月18日起累計1,526人染疫。第七輪全民核酸檢測昨日開展，截至今早8時，累計共有12管混樣樣本呈陽性。



澳門今起工商業場所停運7天，市面明顯較平日冷清，僅有超市、街市及食肆等可如常營業。當局派員於超市及街市進行人流管制，指現場秩序良好，強調目前物價保持平穩，未見波動。



▼7月11日 澳門停運工商業場所七天 首天市況▼



+ 2

當地新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日（10日）新增59宗新冠確診個案，其中17宗在社區發現，另有42宗在紅碼區及醫學觀察酒店管控中發現。自上月18日爆發以來，累計個案1,526宗。截至今早（11日）8時，當局通過流行病學調查跟進19,288人。澳門第七輪全民檢測昨日早上9時開始，截至今早8時，459,818人次已採樣，其中408,290人次檢測無中招；累計共有12管混樣樣本驗出病毒。目前已安排相關樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

澳門今起工商業場所停運7天，市面明顯變得冷清，人流稀少，僅有零星舖頭仍可營業，包括超市及藥房等。(讀者提供)

澳門今起工商業場所停運7天，但仍可進出超市購買物資。(澳門特別行政區政府新聞局圖片)

市面冷清 大三巴牌坊前人流稀少

澳門今起工商業場所停運7天，市面明顯變得冷清，僅有零星舖頭仍可營業，包括超市及藥房等，名勝大三巴牌坊前亦人流稀少。市政署表示，市民配合街市人流管制，秩序良好，另已派員加強巡查公共街市貨品格價，物價保持平穩，未見波動。

經濟及科技發展局與消費者委員會，則持續派員到全澳各區多間主要超市，加強場所的人流管理及在場提供協助。當局指，今日各區超市營運如常，人流秩序大致順暢，將持續密切關注市面情況，持續巡查，確保澳門糧油等民生物資的供應及價格穩定，嚴防違法違規行為，保障居民消費權益，並再次呼籲，市民應減少非必要的人員流動，如非必要應避免外出，如確實有購買必需物資的需要，應「理性購物，切勿搶購或囤積」，並合理分配購買必需品的時間。

設臨時性超市輪候情況查詢網頁 籲按情況前往與否

經科局表示，市民出門購物前可瀏覽經科局推出的臨時性超市輪候情況查詢網頁，根據超市人流情況作出行安排，如發現有超市人流過多，建議可選擇於其他時間錯峰(非繁忙時段)購物或到同區其他店舖選購。

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



+ 4

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼

