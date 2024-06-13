私隱公署拘31歲女　涉私人糾紛斷絕聯絡後「起底」及發布負面評論

個人資料私隱專員公署今日（13日）在九龍區拘捕一名31歲中國籍女子，涉嫌未經同意、披露一名女子的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》、被捕人與事主認識、去年與事主丈夫因事爭拗、其後斷絕聯絡。被捕人獲准保釋，私隱專員公署將繼續調查案件。



個人資料私隱專員公署今日（13日）在九龍區拘捕一名31歲中國籍女子，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露其個人資料。（資料圖片）

根據私隱專員公署調查顯示，女事主為專業人士，其個人資料載於相關的專業人士名冊，其丈夫從事零售業務。被捕女子自2019年起是事主丈夫店舖的常客，故亦認識事主，於2023年被捕人與事主丈夫因事產生爭拗，其後雙方斷絕聯絡。至今年3月，有人於一個即時通訊軟件的通訊群組中發布一些有事主個人資料的訊息，並對事主夫婦作出負面評論，並附上一張相關專業人士名冊所載的事主登記資料的截圖。

事主被披露的個人資料包括中文姓名、英文姓名、專業資格註冊編號、專業資格註冊日期、曾就讀大學的名稱、畢業年份、現時職系及職位。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁五年。