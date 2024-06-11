私隱公署發布AI模範框架保障個人資料 涵4範疇助企業應用
撰文：郭梓謙 林幸言
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私隱專員公署今日（11日）發表《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，私隱專員鍾麗玲指，AI安全是國家安全重點領域之一，框架則讓機構使用AI時可保障個人資料；當中包括4個範疇：制定AI策略及管治架構、進行風險評估及人為監督、實行AI模型定製與系統實施管理、促進與持份者溝通。
《框架》指出，機構在引入AI系統前，需要進行全面的風險評估，包括考慮涉及的個人資料數量、敏感程度、資料保安、出現私隱風險的可能性和潛在損害的嚴重程度等，並採取相稱的風險管理措施，包括作出適當的人為監督，以減低AI作出不當決定。 《框架》亦建議機構制定AI事故應變計劃，涵蓋事故的監察、通報、調查及復原，亦要持續檢視所採用的AI系統，當功能或運作有重大改變時，需要重新評估系統的風險。
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