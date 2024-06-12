私隱公署AI保障個資框架　方保僑稱現可行　惟日後有修訂空間

私隱專員公署昨日（11日）發表《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，涵蓋4個範疇：希望機構使用人工智能系統時，進行風險評估及監督、降低個人資料外泄風險。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在電台節目上表示，公署發表的框架現階段來說是可行的，但「法例永遠落後於科技」，認為日後還會有修訂空間。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日在港台節目《千禧年代》中表示，《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，現階段來說是可行的，但「法例永遠落後於科技」，加上AI屬較新的技術，發展得快，認為日後在框架上還會有修訂空間。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日在港台節目《千禧年代》中表示，框架現階段來說是可行的，但「法例永遠落後於科技」，加上AI屬較新的技術，發展得快，認為日後在框架上還會有修訂空間。

他表示，現時不論個人或公司，都有使用AI的趨勢，AI的普及化，預料都會面對資料外泄等風險，方保僑建議在使用AI時可刪除、轉換，或模糊名字、住址等重要訊息，「當然最簡單就係唔好比個人資料AI啦」。

AI的使用率越來越高，除了有資料外泄風險，亦會產生倫理及道德問題，方保僑舉例指，現在不少圖片都由AI生成，但版權則成為一個大問題，難以分辨版權持有者，「（版權問題）依加已經好嚴重」。

私隱專員公署昨日（11日）發表《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》，並同日發表「懶人包」助企業、市民了解。（私隱專員公署圖片）

私隱專員鍾麗玲在節目中指，風險評估方面，公署建議針對採購過程或系統更新後，由跨部門團隊作評估，此外也可按外泄資料風險程度，決定應否採取人為監控或介入，例如，機構使用AI提供資訊予客戶作自動化的決策等，屬風險較低；至於用AI協助疾病斷症，屬高風險，每個流程都應有該醫護人員審核，以減低出錯機會。

鍾麗玲表示，框架亦提到涉及人工智能事故應變系統的6個步驟，先介定是否屬於人工智能系統的事故，繼而作出通報，防止擴大，作出調查以及如何復原等。她又說，如人工智能事故涉及私隱，亦有機會涉及道德問題，機構都要注意。