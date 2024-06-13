簡約公屋申請攻略｜計分機制　住劏房兩年加30分　選非市區加30分

政府推出簡約公屋解決輪候公屋時間過長問題，第一期元朗及牛頭角簡約公屋單位共有4400伙，租金介乎720元至2,650元，合資格人士於6月24日至7月15日交回申請表可獲優先處理。



簡約公屋採用編配優次計分方式，當中有四個加分位，分別是居住不適切居所時數，家有長者或子女，因健康嚴重影響工作能力，以及選擇市區或新界盤有不同加分，值得注意，如果只選非市區盤可獲加30分，但如果同時選擇新界及市區盤，則只加15分。



房屋局局長何永賢指出，如果申請人只需市區盤是不獲加分，重申不是擔心新界盤無人住，強調對入住率十分有信心。



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房屋局局長何永賢今日(13日)宣布，首批簡約公屋開始接受申請，包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，提供合共4,400個單位，其中攸壆路提供約2,150個單位，最細二人單位月租740元，預計明年第一季起入伙；彩興路則提供約2,290個單位，最細二人單位月租1,110元，預計明年第二季起入伙。

7月15日或之前交回申請表可獲優先處理

初步符合資格的申請者會在6月24日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，有意申請人士於6月24日至7月15日交回申請表可獲優先處理。其後房屋局會按申請者的得分排序，以電腦隨機方式為申請者編配簡約公屋，並於今年第四季開始陸續發出首批「有條件配房通知書」。

接受編配者會獲安排進行資格核實，在項目落成後營運機構會向接受編配者發出「入伙通知書」，安排申請者辦理入伙手續。

不接受編配者會房屋局會在15個工作天後為申請者進行另一次編配程序，惟每名申請者最多獲三次編配單位的機會。如申請者曾拒絕所編配的簡約公屋單位，會再獲編配同一個簡約公屋項目的單位。

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

計分方式

計分方面分為申請住戶現居於適切居所、申請住戶家庭人成員、因健康問題而嚴重影響正常生活選區等四大項，底分為100分，按不同元素加分。

1)申請住戶現居於適切居所



居住滿24個月或以上 +30分

居住滿12個月但少於24個月 +20分

居住滿3個月但少於12個月 +5分

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

2)申請住戶家庭人成員



二人或以上的家庭申請 +20分

符合公屋的「家有初生」優先配屋計劃 +20分（每名成員）

60歲或以上的長者 +5分 （每名成員）

18歲以下的子女 +5分 （每名成員）

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

3) 因健康問題而嚴重影響正常生活包括工作能力等



每名成員 +10分

牛頭角彩興路簡約公屋項目單位。（盧翊銘攝）

4)選區



選擇擴展市區或新界項目 +30分

同時選擇擴展市區或新界及市區項目 +15分

只選市區 不獲加分

房屋局局長何永賢指出，申請人需選擇市區、新界或擴展市區，可以三個都選，但只選市區不能加分。（盧翊銘攝）

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只選市區不會加分 何永賢並不擔心新界區項目無人住

何永賢指出，申請人需選擇市區、新界或擴展市區，可以三個都選，但只選市區不能加分。

被問到選特定區可獲加分是否擔心新界區項目無人住，何永賢強調，對入住率十分有信心，但住戶可能有適應問題，例如不少劏房戶住在深水埗及荃灣，居民習慣住在市區，擔心跨區生活，故想用計分制鼓勵揀選新界區，又起到分流作用，項目流程也順暢些。

她又提到，設計分制是主要推展項目時有意見指，想照顧長者及小朋友成長，涉及家庭因素，故家庭有長者及小朋友會多分些，「所以一人就賺唔到加分，但底分有100分，按不同元素一路加上去。」