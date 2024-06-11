簡約公屋｜何永賢夥議員參觀牛頭角樣板單位　本周公布申請細節

立法會房屋事務委員會今日（11日）應政府當局邀請，參觀牛頭角彩興路簡約公屋項目（彩興路項目）。房屋局局長何永賢表示，最近簡約公屋的消息較多，因為相關工作正全速推進。她今日與議員參觀彩興路項目的一、二人和四、五人樣板單位，議員均滿意質素。她又預告，房屋局今個星期會公布簡約公屋的申請細節。



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2300單位最快明年第二季落成

政府公布，首批簡約公屋項目將於明年第一季陸續入伙，而彩興路項目預計最快明年第二季落成。參觀期間，議員就彩興路項目的交通和社區設施等配套，與政府當局交換意見，並期望項目早日落成，讓有住屋需要的人士得到最適切的援助。

何永賢也在其社交網頁表示，議員現場參觀樣板單位時，均認為設計簡單但適切，對當局能快速興建好共19層、有升降機、約2,300個單位表示期待。

設計簡單但明亮 有熱水爐抽氣扇

何永賢指出，彩興路項目的交貨單位簡單但明亮，設備包括熱水爐和抽氣扇，為免入住居民要在單位鑽孔，已預設幾個簡約的牆架以善用空間，供居民擺放物品。雖然其他傢電並不包括在內，項目團隊也在樣板單位作好佈置，讓居民入伙後對如何擺放家俬有一定概念。

她感謝議員對簡約公屋團隊的鼓勵，百忙之中抽空到現場參觀和打氣。她指房屋局本周會公布簡約公屋的申請細節，希望各界屆時幫忙宣傳，讓更多基層市民能把握重要機會，改善一家人生活環境。