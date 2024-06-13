簡約公屋6.24起申請教學｜元朗及牛頭角4400伙　月租最平$740

首批簡約公屋項目6月24日開始接受申請，包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，提供共4,400個單位，其中位於攸壆路的簡約公屋月租介乎740至1,420元；彩興路項目月租則介乎1,110歪2,650元。



房屋局局長何永賢表示，下星期會去信予8.5萬戶合資格人士邀請其申請，並實施計分制，設四大加分項目，包括選新界及擴展市區可加分，7月15日或之前提交申請可獲優先處理。她稱簡約公屋租金便宜、環境較劏房等大為改善，對入住率十分有信心。



房屋局局長何永賢公布簡約公屋第一期申請詳情(洪芷菁攝)

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房屋局局長何永賢今（13日）表示，首批簡約公屋分別位於元朗攸壆路及牛頭角彩興路，共4,400個單位，未來一星期會向8.5萬戶合資格人士、即輪候公屋超過3年或以上住戶發信邀請申請，6月24日至7月15日期間申請均屬優先處理期，之後遞交的申請會在完成優先處理批次後再處理，鼓勵急切改善環境的住戶7月15日前寄回申請。

▼6.24開放申請「簡約公屋」項目資料：▼



（一）元朗攸壆路：

單位數目：約2,150個；包括一至二人；及三至四人單位

入伙日期：2025年第1季起

租金：新界公屋租金9折，按大小月租介乎740至1,420元

配套設施：內有商店、自助洗衣店、溫習/活動室、社區服務設施等

交通配套：有巴士總站及小巴站往返元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處



（二）牛頭角彩興路：

單位數目：約2,290個；包括一至二人、三至四人，及四至五人單位

入伙日期：2025年第2季起

租金：市區公屋租金9折，按大小月租介乎1,100至2,650元

配套設施：有小商店、自助洗衣店、溫習/活動室、社區服務設施等

交通配套：有巴士站、多條小巴及巴士線往返港鐵彩虹站及港九不同地區



申請方法：

1、郵寄表格至房屋局簡約公屋專責小組辦事處；

2、或投遞到房委會客務中心第二層平台簡約公屋資訊站或灣仔稅務大樓簡約公屋專責小組辦事處的文件投遞箱；

3、透過「智方便+」掃描申請表上專屬二維碼電子遞交。



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何永賢表示，8.5萬戶合資格人士為房署公屋輪候冊中輪候超過3年的申請者，「至於有幾多人會申請呢，我唔會做空泛估算」，若合資格用戶下星期內無收到邀請信，歡迎到辦公室聯絡，也可打電話補發。

她續稱，惡劣劏房環境差又雜亂，經常有曱甴，小朋友有時不敢出門，但租金更高，反觀簡約公屋戶戶有窗、有獨立洗手間，更預留30%戶外空間走動，設多用途活動室、商店等，令人放心。她稱已與運輸署及巴士公司商量，增加巴士及小巴路線班次，鼓勵希望改善居住環境住戶申請。

何又說，今次設記分制非擔心新界項目入住率，強調簡約公屋租金便宜、設備齊全，對入住率有信心。她表示，一、二人細單位比例按過渡性房屋經驗，新界細單位需求較大，市區則大單位需求高，故元朗攸壆路8成是細單位，牛頭角彩興路則只有6成6左右，3至4人單位及4至5人單位各有1成多。

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房屋局會為簡約公屋營運商設KPI(關鍵積效指標)，以監管其服務表現。何永賢稱，KPI包括物業管理、清潔、保安及社會服務等範疇；若入住率高於95%，會有額外獎勵；表現不佳則可能扣減營運費用。

她又感謝建築團隊，指簡約公屋英文是「Like Public Housing」，簡稱LPH，團體賦予新意義，包括L是「Life-Changing（改變人生）」，P是「Possibility（可能性）」，H是「Hope（希望）」。