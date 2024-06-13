保良局第一張永慶中學誤用錯版試卷　中一級下周四須重考中史科

再有學校因出錯導致全級重考。《香港01》獲悉，地區名校、慈雲山保良局第一張永慶中學中一級中史科考試，因校方誤用錯版的試卷，全級下周四（20日）須重考，校方本來按原訂考試範圍重考，但其後指明白加重考生壓力，已刪減範圍；學生若因特殊原因缺席重考，須按機制交家長信等相關文件，獲接納後將用學生之前的測驗及考試，作下學期考試分數推算。



慈雲山保良局第一張永慶中學中一級中史科考試，因校方誤用錯版的試卷，全級下周四（20日）要重考。（中學概覽）

《香港01》獲悉，保良局第一張永慶中學本月6日向學生及家長發通告，稱因中一級中史科考試誤用錯版試卷，為公平起見重新擬卷重考，安排在下周四(20日)早上在禮堂考試，並按照原訂考試範圍重考。

不過，事隔6日後，校方昨日（12日）再向中一家長及學生發通告，稱明白重考加重學生壓力，為減輕學生溫習壓力及照顧他們情感需要，已刪減重考範圍。

通告更列明考試範圍，只會是隋朝的統一至唐衰亡，並列出相關課本及作業的頁數，又指會以選擇、填充、配對、地圖、歷史資料題及問答題形式考試，專題報告會佔總分100分中的10分。

通告又指，學生若因特殊原因缺席重考，可按機制在明日（14日）或之前，向校方提出申請並提交相關文件予班主任，例如家長信；校方接納後，會以學生過去一年的測驗、考試作為其下學期考試分數推算。