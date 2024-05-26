調查｜兩成中學生曾遭網絡欺凌　16歲女被誣衊「公主病」求助無門

香港路德會社會服務處今日（26日）公布「中學生於網絡欺凌中不同角色的探究」問題調查結果，發現欺凌行為定義存分歧，反映有一定比例學生缺乏對於網絡欺凌的認知，且忽視這些行為的後果和傷害，有兩成受訪者表示曾被網絡欺凌，其中四成人曾產生輕生念頭。



16歲的Apple（化名）現就讀中四，曾在學校討論區遭匿名惡意攻擊指「綠茶」、「公主病」及曾約炮等，連當時的男朋友誤信言論與她分手，令她大感無助。



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香港路德會社會服務處於今年 1 月 9 日至 2 月 9 日期間，以全港中學生為研究對象，於網上及學校協助收集形式進行問卷調查，終成功收集 777 份有效問卷。

反映有學生忽視欺凌行為後果和傷害

調查列舉 14 項網絡欺凌行為予受訪者作答，頭三位最多人曾經做過的行為包括「將你與他人的私人信息截圖並傳送給第三方或社交媒體」（28.57%）、「轉載或讚好嘲笑、指責、攻擊或侮辱他人 的文章或留言」（26.9%）及「貼文或投稿嘲笑、指責、攻擊或侮辱他人」（26.9%)；惟當中約 52.3%受訪者同意屬欺凌行為，不同意者則有平均約 36.3%。

香港路德會社會服務處中心單位主管葉文龍表示，對行為的同意與不同意相差不足二十百分點，顯示欺凌行為定義存分歧，同時有一定比例缺乏對於網絡欺凌的認知，故會忽視這些行為的後果和傷害，並因為看輕行為而更容易做出欺凌行為。

被欺凌者感憤怒、焦慮與及自卑

調查又指，近21%受訪者曾經被網絡欺凌，被欺凌者有機會繼而產生連鎖的感受及身體反 應，最高的三項分別為憤怒（49.39%）、焦慮(48.15%)與及自卑(46.3%)。

葉文龍指，「欺凌個案一單都嫌多」，即使只有兩成人被欺凌亦不等同情況不嚴重。調查又指，於個人層面方面，高達 40.74%欺凌者產生輕生念頭。

路德會賽馬會雍盛綜合服務中心社工徐曉嵐表示，網絡欺凌的影響相當具威力，當中有違現實欺凌的權力地位之別，於網絡上能力低的一方亦可作出匿名攻擊，與及湊合群眾支持亦相對容易，以令網絡欺凌相對容易發生，與及較難應對。

近五成被欺凌者不作 怕「愈搞愈大」

另外，結果發現，有46.91%受網絡欺凌的青少年表示怕把事情「愈搞愈大」，終只會自己承受，亦有 44.44%受害者怕別人不相信自己，找不到合適的求助對象，且害怕被進一步欺凌及報復的情況，故更難以求助。

徐曉嵐表示，有50%受訪者於受到欺凌時曾向朋友求助，惟當中只有 28.44%認為向朋友助有效，而受訪者認為最有效的方法則是向教師或學校求助(46.33%)與及向親人求助(45.17%），反映到最常用的方法有時並非最有效，從而形成惡性循環，在求助的過程中未能得到解決方案，讓青少年主觀地認為求助不可行而放棄求助，最後變成默默忍受被網絡欺凌帶來的負面影響。

16歲的Apple（化名）就讀中四，在學校討論區被人匿名惡意攻擊。（黃浩謙攝）

中四女生被指「公主病」 男友誤信後分手

記者會播出16歲的Apple（化名）的個案，她現就讀中四，她在學校討論區被人匿名惡意攻擊指「綠茶」、「公主病」及曾約炮等行為，惟她表示指控非事實，大部分人身攻擊令其感傷心，亦無從得知欺凌者是開玩笑、抑或有其他目的，惟「嗰一刻我好無奈，唔知點做，又無人幫到我。」她又指，當時她男友因見網上言論與她分手。

她曾打算尋求社工或朋友協助，惟感沒有值得信賴的社工可幫忙，亦怕朋友因而離開她，更認為父母會因擔心她而不讓其外出及上網，令她感無助，「覺得自己好無用，連呢啲咁小事嘅嘢都解決唔到，咁我生存仲有咩意義？」，曾萌生輕生念頭。

她表示，不少人未了解事件就落井下石，望大家先了解事件再回應，亦可善用平台舉報功能；亦希望欺凌者可與其直接溝通，而非在網上指責或發放虛假訊息，以及在作欺凌行為前，先站在被欺凌者角度思考。

香港路德會社會服務處中心單位主管葉文龍表示，欺凌行為定義存分歧，有一定比例人士缺乏對於網絡欺凌的認知。（黃浩謙攝）

團體倡減少「起底」及「公審」等文化

葉文龍建議，個人層面方面，欺凌者宜理解網絡欺凌的形式及後果，「喺網絡世界做嘅行為，都會帶返嚟現實生活影響，而唔係好似玩online game咁玩完就算。」而旁觀者也可以主動關心受影響的朋友，作情緒上的支援與及關懷，讓受害者不會感孤單；受害者亦要適時向有效的對象求助，例如家長、老師、學校、社工及警方等，以作出情緒的支援時，亦可較有效地遏止相關欺凌行為。

家庭、學校及社會服務機構層面，家人宜作情緒支援，學校也可與 NGO 協作，及早識別介入網絡欺凌。宏觀層面而言，則要改善網絡風氣減少「起底」及「公審」等文化。

葉文龍提到，網絡世界不只是屬於青少年，成年人於網絡的言行亦會影響青少年，現今社會網絡盛行，青少年不只於學校的小社會作成長學習，社會更需改善網絡風氣以令青少年於更為理想的環境裏成長。