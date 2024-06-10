官校MMA｜鄧肇堅維多利亞官中爆學生互毆　鎖頸、連環拳打頭30秒

鄧肇堅維多利亞官立中學疑爆學生互毆，《香港01》收到影片，片段顯示有兩名男學生在班房中互毆，期間有學生腳踢、鎖頸、揮拳毆打對方，旁觀的學生也曾掟水樽、起飛腳攻擊其中一位男學生，全個毆鬥過程約30秒。



此外，網上也流傳一段疑為該校學生互毆、片長37秒的影片，片中兩名男學生拳來拳往，旁邊有其他學生觀戰叫囂，部份人更手持電話拍攝。



《香港01》向校方及教育局查詢，教育局回覆指，得悉有關事件後已即時向有關學校了解情況，並指該校已啟動危機處理小組處理事件，並聯絡家長作出跟進，為有需要的學生提供適切的輔導和支援。



兩學生班房拳打腳踢 在旁學生掟水樽

《香港01》收到疑為鄧肇堅維多利亞官立中學學生在班房中互毆的影片，片段全長約50秒。在影片開初，有兩名男學生對峙，隨著旁邊的學生倒數說「開始」，兩人隨即開始互毆，其中身穿冷衫的男學生先起腳踢向只穿短袖白恤衫的男學生，其後曾嘗試以手臂鎖住對方頸部。

身穿短袖白恤衫的男學生掙脫後，即向對方面部揮拳，也隨即遭對方還擊，至少向他的頭部連環揮拳11次。有旁的其他學生則曾多次向身穿冷衫的男同學掟水樽、起飛腳。過程中，班房中的電腦也被水樽擊中。

至影片中段，兩名男學生繼續互毆，身穿冷衫的男學生停手後，短袖白恤衫的男學生仍繼續揮拳，直至有人大叫「好喇好喇好喇」始收手，前後兩人互毆約30秒。據悉，兩名男學生均是該校中四學生，於今年3月開始有爭拗，此後屢次在班房毆鬥。

除上述影片，網上再流傳一段37秒的影片，疑為鄧肇堅維多利亞官立中學另一宗打架事件。從影片所見，班房內的布置、與班房外的風景與《香港01》收到的影片相似。

在該段影片中，一名男學生不斷向身穿冷衫的男學生揮拳，攻擊其頭部，其後遭反擊，對方同樣拳拳打頭。兩名學生互相拉扯、拳來拳往，全程約半分鐘。有不少學生在旁圍觀，有人在過程中叫囂，更有人手持電話拍攝。

教育局：已即時向有關學校了解 學校已啟動危機處理小組處理

教育局回覆指，得悉有關事件後已即時向有關學校了解情況，並指該校已啟動危機處理小組處理事件，並聯絡家長作出跟進，為有需要的學生提供適切的輔導和支援。

局方又指，一直為學校提供清晰指引，詳細列出學校在處理學生行為問題時的一般原則。學校在處理學生行為問題時最重要的是教育、輔導和保護學生，學校也設有專業人員，為有需要的學生提供所需的支援及調解工作。

教育局已提醒學校，在過程中，學校需與家長攜手，協助涉事學生改善行為，加強教導他們正確的價值觀和正面的思維，以及與人相處應有的態度。

為男團Mirror姜濤、鄭秀文母校 鄧炳強早前曾回校做早會分享

位於灣仔的鄧肇堅維多利亞官立中學，前身為1933年成立的初級工業學校，於1997年易名。該校有不少演藝界及政界的著名校友，包括男團Mirror成員姜濤、歌手鄭秀文、盧巧音，前高等法院首席法官潘兆初、前勞工界立法會議員鄺志堅、以至現任保安局局長鄧炳強均為校友。據校網顯示，校方早前更曾邀請鄧炳強回校做早會分享。