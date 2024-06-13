黃大仙停電｜謝展寰促中電四周內交報告　指事故頻密程度令人擔心

黃大仙昨晚（12日）發生大停電，環境及生態局局長謝展寰今日（13日）約見中電總裁，表達對極度關注。當局指出，中電事故頻密程度「令人擔心中電的服務水平是否有所下降」，要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故四星期內提交詳細報告。



謝展寰亦要求中電出資，複檢過去三年發生所有電力驟降和供應中斷事故、全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力等。機電署會和中電成立特別工作組，在12個月內完成工作並提交報告。



▼昨晚黃大仙區停電情況▼



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謝展寰今日約見中電總裁，他指出，近期中電發生多宗電力驟降和供應中斷事故，頻密程度令人擔心中電的服務水平是否有所下降，今次事故不能當作個別事件看待，中電有必要從公司文化和整個電力供應系統的管理制度入手，找出問題所在，從根本作出改善，減少未來發生事故的機會，維持一直以來香港賴以為榮的穩定可靠電力供應。

就昨晚的供電事故，機電署已按《電力條例》（第406章）要求中電盡快查明整件事故和成因，並在事故四星期內提交詳細報告。

環境及生態局局長謝展寰（右四）今日（六月十三日）就昨晚（六月十二日）黃大仙地區停電事故約見中華電力有限公司總裁羅嘉進（左三），表達對事件極度關注。（政府新聞處）

要求中電出資調查過去三年事故 12個月內交報告

謝展寰亦向中電總裁提出要求中電出資，並由機電署聘請獨立顧問，向機電署署長負責：

（一）複檢過去三年發生的所有電力驟降和供應中斷事故，列出原因、改善措施，和措施的執行情況和效果；

（二）全面檢視供電系統的安全設計、抵禦外在因素影響的能力、維修和預防性維護安排、物料採購和驗收制度、監督和質量保證水平、人員資歷、培訓和再培訓要求；及

（三）就如何提升電力供應的穩定和可靠性，並減少未來發生事故機會作出全面建議。

現崇山有兩座大廈停電。（讀者提供）

機電署會和中電成立特別工作組，在12個月內完成工作並提交報告。機電署署長亦會邀請本地專家學者，成立督導小組，一同監督獨立顧問的工作，和就報告給予意見。同時，環境及生態局會繼續與中電就修改《管制計劃協議》增加罰則條款進行商討，以促使減少電力事故發生。