黃大仙停電︱大熱天時捱4小時　居民有電即開冷氣：似見到救世主

黃大仙昨晚（12日）8時許發生大停電，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，多幢住宅大廈及商場頃變漆黑一片，受影響範圍包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等；消防接獲至少5宗困電梯事故，中電派員搶修。



停電令黃大仙下邨龍光樓的居民措手不及，有人留在家中，亦有人選擇到大廈地下乘涼。事件擾攘4小時後，今日（13日）零時11分終全面恢復供電，居民隨即回家開冷氣休息，有居民甚至笑言：「（恢復供電）嗰一剎那好似見到救世主咁啊！」有居民認為大規模停電是有跡可尋，亦斥中電應盡早通知居民需搶修多久，讓市民毋須徬徨地等待。



黃大仙下邨龍光樓停電。（黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......) fb ／Hans Chan）

黃大仙下邨龍光樓居民Helen受訪指，昨晚8點半左右突然停電，全屋無冷氣，「熱到成身痴立立，好辛苦」，唯有撥扇及沖凍水涼降溫。她表示在龍光樓居住二十多年從未遇過這種情況，她坦：「（停電）嗰幾個鐘頭真係好辛苦。」直至凌晨零時大廈恢復供電，Helen喜出望外，立即開冷氣，笑言：「（恢復供電）嗰一剎那好似見到救世主咁啊！」

由於暫時仍未知哪條電纜受影響，Helen亦有擔憂：「大熱天時真係好辛苦，出街又無𨋢搭，行樓梯又危險。」她希望電力公司跟進事件，自己亦已準備風扇仔，「點知佢會唔會失驚無神又嚟過」。

凌晨零時大廈恢復供電，Helen喜出望外，立即開冷氣，笑言：「（恢復供電）嗰一剎那好似見到救世主咁啊！」（鄭嘉惠攝）

同住龍光樓的陳小姐表示，停電時她聽到的一些聲音，她以為只是「跳fuse」。陳小姐原打算收工後回家洗澡，惟停電令她無法如願以償。陳小姐相信停電早有先兆，她憶述在近日曾有兩晚聽到大廈突然響警鐘，附近亦有商場曾短暫停電，沒料到最終會變成區內大規模停電。

陳小姐與一眾街坊同在大廈地下等待，她直斥中電沒有向街坊公布停電原因及維修需時多久，「根本佢都比唔到個時間，嗰下先徬徨，都唔知要維修幾耐」，又說「居民喺呢個天氣係街等，真係會中暑」。她稱讚有區議員上樓「洗樓」，否則有人倒斃亦無人知道。陳小姐反映，龍光樓樓齡高，樓宇出現不少問題，冀政府盡快介入處理。

陳小姐直斥中電當時沒有向街坊公布停電原因及維修需時多久。（鄭嘉惠攝）

住在龍光樓高層的陳先生直斥停電令他「極之不便」，「屋企又冇電、手機又冇電、充唔到」。陳生沒有落樓，只是坐在走廊乘涼，直到約凌晨1時、恢復供電後才回家睡覺。

居民邵小姐指當時剛好吃完晚飯，突然家中停電，她和鄰居都走到走廊了解，紛紛討論發生何事，最後她留在家中，打開門窗，讓涼風進入屋內。邵小姐表示，幸好只停電數小時，雪櫃內的食物沒有變壞，但坦言至今她仍不知道停電原因。