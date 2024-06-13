黃大仙停電︱現崇山酒樓死2條龍躉　數圍酒席中斷　料失約$2萬

黃大仙昨晚（12日）8時許發生大停電，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，多幢住宅大廈及商場頓時陷入一片漆黑，直至今日（13日）零時11分才全面恢復供電。其中一個受影響的屋苑為現崇山，商場內一家酒樓受停電影響，晚市生意只做了一半，數圍酒席中斷，剛入座的客人難抵悶熱而離開，幸客人們沒有趁亂「走數」，不至於擴大損失，酒樓初步估計損失約2萬元。



酒樓經理估計昨晚損失約2萬元。（鄭嘉惠攝）

現崇山商場一酒樓昨晚有廚房工指當時聽到「碰」一聲，廚房就突然停電，嚇得誤以為是爆炸。他們停下手上工作，走到商場走廊察看，發現其他店舖也停電，才知悉是大規模停電。由於商場遲遲未恢復供電，無法繼續煮食，廚工便提早收工。

酒樓經理羅小姐表示，昨晚大部分食客都是街坊熟客，明白酒樓的難處，故有結帳才離開。當中有數圍酒席，部分菜式在停電後無法供應，客人只支付部分費用，羅小姐對此表示理解。另亦有4圍食客在晚上8時許入座下單，隨即發生停電，起初他們沒有即時離開，但因為無冷氣，食客難抵悶熱遂離開，羅小姐指「佢哋都冇食到嘢」，故沒有收費。

另一位不具名的酒樓經理指，酒樓設有後備發電機，可以維持魚缸運作；酒樓亦特意安排員工加班看守魚缸及雪櫃，確保一切無恙，待電力恢復才離開，可惜仍有兩條龍躉死去。他初步估計昨晚損失約2萬元，但確實損失有待點算。

酒樓經理羅小姐表示，昨晚有數圍酒席，8時許也有4圍食客剛入座下單，詎料突然停電。（鄭嘉惠攝）

▼昨晚黃大仙區停電情況▼

